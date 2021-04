Emre Mor tendrá que pasar por quirófano por su pubalgia

El centrocampista turco Emre Mor será operado este jueves de la pubalgia que padece después de que el tratamiento conservador al que se sometió no haya solucionado sus molestias, informó este miércoles el Celta de Vigo.

“Debido a la falta de respuesta al tratamiento conservador y a pesar de las numerosas técnicas de este tipo de tratamiento realizadas, el delantero celeste mantiene molestias, por lo que los servicios médicos indican tratamiento quirúrgico”, explicó el club gallego en su comunicado.

La operación la harán este jueves el jefe de los servicios médicos del club, Juan José García Cota, y el doctor Alberto López, especialista en cirugía de abdomen.

El extremo disputó su último partido oficial el pasado 24 de enero contra el Eibar, cuando fue sustituido en el descanso por su compatriota Okay Yokuslu. Luego encadenó tres suplencias -Granada, Atlético de Madrid y Elche- antes de viajar a Dubai para someterse a un tratamiento que no ha dado el resultado de recuperación esperado.

Sentenciado, Emre Mor podría no volver a jugar con el Celta

El atacante de 23 años, con contrato con el cuadro celeste hasta 2022, podría no volverá a jugar más con el conjunto gallego. Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Celta de Vigo había sentenciado a Emre Mor después del extraño viaje que ha realizado a Dubái para tratarse la pubalgia que padece.

“No hablo de casos particulares, sólo exceptualmente para resaltar a algún jugador. No estoy para cuestionar públicamente nada. Las cosas que tengo que hablar con mis jugadores, las hablo internamente. Las cosas se dicen internamente, no públicamente. Se fue a Dubái autorizado por el club, no se trata de que me guste o no”, dijo al respecto el técnico del cuadro celeste, Eduardo Coudet.

Parece evidente que el Celta de Vigo intentará aprovechar que Emre Mor que termina contrato en 2022 para hacer caja por él y recuperar parte de los 13 millones de euros que en 2017 pagó por él al Borussia Dortmund.