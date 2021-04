Roig habla con Deulofeu para cerrar su fichaje por el Villarreal

Si recientemente contábamos en LAOTRALIGA que Unai Emery quería llevar al atacante de 27 años al submarino amarillo, el club de Castellón ya ha movido ficha al respecto. Y es que el presidente del Villarreal, Fernando Roig, lleva semanas conversando con Gerard Deulofeu para que regrese a LaLiga Santander.

Así lo asegura El Periódico del Mediterráneo, que señala que su traspaso se situaría entre los 9 y los 10 millones de euros. Gerard Deulofeu sería una petición expresa de Unai Emery, que ya tuvo a sus órdenes al ex del Barcelona en el Sevilla. Cabe señalar que el submarino amarillo ya trató de reforzar dicha demarcación en el mercado invernal, cuando intentó sin éxito llevarse a Vitolo del Atlético de Madrid. Ahora Gerard Deulofeu, que ha dejado atrás una grave lesión, gracias a su buen hacer en el Udinese, se ha convertido en una prioridad para el Villarreal.

Deulofeu se ha convertido en una opción para el Villarreal tras superar una grave lesión

“No ha sido fácil, se sufre mucho. Yo quería hacer algunas cosas que mi cuerpo no me permitía hacer. Ahora estoy empezando a tener sensaciones mejores, pero para mí fue complicado, he sufrido mucho, pero con el trabajo y la paciencia al final todo llega”, decía el futbolista sobre su lesión.

“Mi proceso de recuperación está yendo bien, mi objetivo era llegar al máximo de la forma para la segunda parte de temporada. Ahora mi cuerpo está respondiendo”, añadía Gerard Deulofeu.

Respecto a su trayectoria, comentaba: “En el pasado estuve en grandes equipos, pero no pienso que a causa de mis lesiones ahora estoy en un sitio en el que no debería estar. Estoy aquí y mi único pensamiento es el presente. En el fútbol no puedes pensar en el pasado, si lo haces significa que estás perdiendo la concentración sobre el presente y el futuro”.