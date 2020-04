¿Qué vas a comer hoy? Ensalada fácil de vitamina D para esta empezar bien la semana

La vitamina D es la vitamina del sol. Es importante que la incluyamos en nuestra dieta porque tiene la función de hacer que el calcio se absorba a nivel intestinal y esto resulta esencial para conseguir unos huesos y dientes fuertes. Sin embargo, incorporarla a la alimentación no siempre es sencillo. Tenemos muy interiorizado cuáles son los alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo. Aunque hay algunos como el perejil o el brócoli que todavía nos sorprenden. En cambio, ¿qué dirías si te preguntan qué alimentos tienen vitamina D? No es tan sencillo porque como te adelantábamos, la fuente primera de vitamina D es el sol. ¿Qué hacemos entonces para incorporar esta vitamina a nuestros menús? ¡Una rica ensalada! Te mostramos la receta a continuación así que toma nota. ¡Hay en ella un ingrediente oculto que la hace especial!

Ingredientes: (para seis personas)

Seis pechugas de pollo deshuesadas

Dos cucharaditas de postre de Semillas de Lino con Probióticos y Vitamina D de Linwoods

150 gramos de pan rallado

150 gramos de queso de untar

50 gramos de hojas de albahaca fresca

Ocho tomates en rama

Dos dientes de ajo majados

Cuatro cucharadas de aceite de oliva

Preparación: (30 minutos)

Precalentar el horno a 200 °C. Hacer un corte en la pechuga, realizando una incisión. Colocar la albahaca, el ajo, el aceite de oliva y una cucharadita de postre de Semillas de Lino, Probióticos y Vitamina D de Linwoods en el robot de cocina y triturar hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar el queso de untar y batir bien. Rellenar la incisión realizada en la pechuga de pollo con la mezcla y barnizar el exterior con aceite de oliva. Mezclar el pan rallado con una cucharadita de postre de Semillas de Lino, Probióticos y Vitamina D de Linwoods. Empanar las pechugas, colocar en un plato apto para horno y sazonar. Añadir los tomates partidos por la mitad y un chorrito de aceite de oliva. Hornear durante 20 minutos hasta que el pollo esté bien hecho. Espolvorear con albahaca fresca antes de servir.

Esta ensalada ha sido diseñada por los expertos de Linwoods, la conocida marca de productos naturales elaborados a partir de las semillas y bayas de todo el mundo. Esta empresa ha creado una mezcla novedosa de semillas de lino molidas con probióticos y vitamina D que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico y del sistema digestivo y ayuda a mantener un corazón sano y unos huesos fuertes. 30 gramos de este producto aportan el 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina D. De ahí que incluir este producto en nuestras ensaladas pueda ser una magnífica idea.