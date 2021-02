El chaleco en tendencia con mangas de volantes de Amelia Bono es de segundas rebajas de Zara (pero va a agotarse pronto) y queda ideal con vaqueros anchos rotos

Amelia Bono es una amante de los chalecos y de los pantalones vaqueros. No hay estilo (ni color) que falte en su armario. La it girl española adora este tipo de diseños y así lo ha demostrado a través de su perfil de Instagram donde los looks con ellos como protagonistas son un habitual. Sus apuestas son muy versátiles, y eso es precisamente lo que cautiva al público, aunque si tuviéramos que destacar una silueta entre todas ellas, a la que recurre con más frecuencia, sin duda hablaríamos de los pantalones vaqueros estilo campana. Y ahora, Amelia Bono, ha apostado por los vaqueros anchos rotos y este chaleco de rebajas de Zara con volantes que está a punto de agotarse.

Amelia Bono en sus stories de Instagram.

Es un hecho: las prendas con volantes protagonizarán nuestros looks de primavera. ¿Estás lista para ello? Tan solo debemos echar un vistazo a las innumerables propuestas que acaban de llegar a las firmas low cost de cabecera (es el caso de Zara, Mango y compañía) para reafirmar que más allá de las camisas con volantes, habituales desde hace varias temporadas, serán otras siluetas como vestidos, jerséis e incluso chalecos con estos detalles folclóricos los que destaquen en los próximos estilismos.

CHALECO PUNTO VOLANTES (12,99€)

Chaleco volantes.

Chaleco volantes.