Bragas menstruales y por qué tienes que empezar a utilizar esta prenda básica cada mes

¿Merecen la pena las bragas menstruales? Esta pregunta te la habrás realizado a ti misma, o a tus amigas o madre. Desde hace un par de años, los productos destinados a la menstruación han evolucionado, en otras palabras, hay otras opciones que no sean las compresas o los tampones. Las mujeres han cambiado su mentalidad y quieren productos que no sean de usar y tirar. Al igual que no quieren que estos productos puedan causar irritaciones o incomodidad. La solución está en las bragas menstruales.

Con la idea de buscar nuevas alternativas, la braga menstrual es una realidad. Son prendas muy fáciles de usar. Ahora mismo están despuntando por ser sostenibles, evitan molestias y las pueden utilizar todo tipo de mujeres, sin importar la edad de la usuaria. Eso sí, hay diferentes bragas para flujos más o menos abundantes.

Cuando empieces a usar por primera vez una braga menstrual, sentirás una total libertad. Al principio, la primera duda será la siguiente: ¿absorberá bien la menstruación o me marcharé mientras esté de camino al trabajo? No te preocupes, porque esta prenda íntima contiene una tecnología textil con tejidos hipoalergénicos para que te sientas libre las 24 horas del día.

Las bragas menstruales son transpirables, ultra absorbentes, discretas y no huelen. Y es la mejor opción, si no quieres emplear la copa menstrual, y has decidido decir adiós a productos como las compresas o los tampones. Si no sabes por dónde empezar, no pierdas detalle de las siguientes firmas españolas que tienen las mejores bragas menstruales.

CULOTTE MENSTRUAL FLUJO ABUNDANTE (44.95€)

Braga menstrual para flujo abundante. FOTO: FREEU

PACK 3 ESSENCE COLOR (64,98€)

Braga menstrual de diferente color de algodón. FOTO: Cocoro

BRAGA MENSTRUAL ALABAMA ROSA (26,99€)

Bragas menstruales en color rosa. FOTO: Loop

BRAGUITA MENSTRUAL LAVABLE DE ALGODÓN (19,90€)

Braga menstrual en color negro. FOTO: DIM

Después de ver todas opciones, las dudas serán menores, aunque ahora surge la cuestión principal: ¿Cómo funcionan? Apunta los siguientes puntos, donde te explicamos de forma muy resumida qué pasos tienes que ir dando.

El secado exprés: Gracias a la tecnología de la braga menstrual es muy fácil que en pocos minutos, no estén mojadas. Aclarar siempre con agua fría después del uso. Siempre el lavado será en frío en la lavadora. Los suavizantes están prohibidos. Estos productos químicos pueden provocar que las fibras naturales se eliminen. Dejar secar al sol o al aire libre.

¿Cuál es la gran ventaja de las bragas menstruales? El ahorro económico. Tal y como relata, la firma española, Cocoro “el ahorro anual es muy notable”. No solamente en el terreno económico, sino también en la producción de residuos.

Estas prendas son iguales que las íntimas. Si todavía tienes pudor o no te has liberado, en el tema de la menstruación, no te preocupes si sales de viaje. Al utilizar la braga menstrual, nadie se dará cuenta. Eso sí, en algunas firmas el tejido es algo más grueso, piensa que tienen que absorber el fluido.