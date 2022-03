Sara Baceiredo nos da la idea perfecta para un look de domingo de lluvia

El tiempo nos tiene un poco descentradas a todas. Y es que lo mismo nos encontramos de repente con una nube que nos deja un chaparrón a su paso, como que a la media hora luce un sol radiante y un cielo totalmente despejado. Algo que no solo afecta a nuestro ánimo y a nuestro planes, si no también a nuestros looks. Porque, ¿cómo vamos a acertar con el qué ponernos si el clima cambia cada rato? Para superar este momento hay que recurrir a las llamadas prendas de entretiempo, que no son más que básicos de cualquier armario femenino como una buena gabardina o unos vaqueros clásicos, que te defiendan a la vez de cualquier inclemencia climatológica con solo poner o quitar una prenda.

En esta época también juegan un papel fundamental los jerséis. Olvídate de los modelos más gruesos o de ochos y apuesta por diseños diferentes, y si no hace demasiado frío que empiecen a dejar ver algo de piel, como el de hombro caído de Sara Carbonero. Pero al igual que el punto otro material es la estrella de esta época, el denim. Ya sea en forma de cazadora, vestido, falda o el más extendido, pantalón.

La influencer Sara Baceiredo ha aprovechado su útlima escapada a la nieve para hacer también un poco de turismo por Italia. Y ha sido su último look, de lo más relajado, sencillo y cómodo, lo que nos ha dado la idea perfecta para vestirnos un domingo perezoso y de lluvia.

Jersey de manga larga de lana y kid mohair, de Sézane (100 euros)

Jersey de manga larga de lana y kid mohair, de Sézane FOTO: Sézane

Vaqueros anchos con roto en la rodilla y bajo deshilachado, de H&M (24,99 euros)

Vaqueros anchos con roto en la rodilla y bajo deshilachado, de H&M FOTO: H&M

Un jersey suave y que tenga algo especial, unos vaqueros anchos que parezcan muy lavados, una gorra y unos botines o deportivas que parezcan casi zapatillas de andar por casa. ¡Y disfruta del día libre!