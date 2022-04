Miranda Kerr, el ángel de Victoria’s Secret que sigue siendo una inspiración para todas las mujeres

Atrevida, clásica, sexy y elegante, así podemos definir a Miranda Kerr. El 20 de abril es el fin de las mascarillas en interior en España y también es el cumpleaños de la supermodelo, Miranda Kerr. Seguramente recuerdes esos increíbles desfiles que organizaba Victoria´s Secret, donde las mejores modelos desfilaron al compás de la música en directo de Lady Gaga o Rihanna, sin olvidar a las celebrities sentadas en front row. Entre estas tops, se encontraba Miranda Kerr y sus andares sensuales y cautivadores. Desde el 2007, cuando Orlando Bloom se quedó enamorado de ella, la modelo pasó a ser una celebrity y, por lo tanto, la mejor guía de inspiración para cualquier mujer.

Madre de tres hijos, Miranda Kerr sigue recorriendo el mundo, mostrando que la edad es un número y que la belleza y elegancia está en la actitud. Muchos la consideran una Audrey Hepburn del siglo XXI y otras la recordarán como un icónico ángel de Victoria´s Secret. Actualmente, es la embajadora de marcas de Alta Costura y fundadora de KORA Organics, cosmética orgánica y vegana. A sus 39 años, tiene una carrera espectacular y muy sólida.

Miranda Kerr en NYC 15 Sep 2017 FOTO: STB / MEGA GTRES

Nadie más que ella puede llevar un vestido con estampado floral y una cazadora denim, y estar perfecta con un look básico de fondo de armario. Desde este conjunto, hasta un diseño masculino de Raf Simons o alguna prenda de Nicolas Ghesquière en su época en Balenciaga. En estas anteriores ocasiones estaba desfilando, pero cuando se apagan los focos de las cámaras, Miranda Kerr sigue siendo la mejor modelos en cualquier street style.

A continuación recordamos sus mejores looks para entender por qué tiene que seguir siendo una gran fuente de inspiración.

Embarazada

La modelo Miranda Kerr en la inauguración de Louis Vuitton X el jueves 27 de junio de 2019 en Beverly Hills, California." FOTO: Jordan Strauss GTRES

Cualquier mujer embarazada está siempre guapa, desprende su rostro un brillo especial. Miranda Kerr en 2019, posó así de estupenda y elegante en la inauguración de una tienda de Louis Vuitton. La modelo estaba esperando a su tercer hijo y no renunció a sus tacones y vestido mini. Seguro que Marta Pombo seguirá sus pasos.

Gala MET

La modelo Miranda Kerr asiste a la gala benéfica del Museo Metropolitano de Arte que celebra la apertura de "ReiKawakubo/Comme des Garvßons: Art of the In-Between" el lunes 1 de mayo de 2017 en Nueva York. en la foto : vestida por la firma "Oscar de la Renta" FOTO: Aurore Marechal GTRES

Mira que es complicado impactar en la red carpet de la Gala MET de Nueva York, pero Miranda Kerr siempre que acude nos deja con la boca abierta. Sus vestidos no son tan arriesgados como el que puede llevar Kim Kardashian o Jennifer López, pero aun así siempre están dentro de las mejores vestidas.

Street style

Miranda Kerr en Los Angeles, California. FOTO: Stoianov/FAMEFLYNET PICTURES GTRES

Como experta en moda, Miranda Kerr sabe que el negro es el básico para esos días que no sabes qué escoger. No importa si tienes 20, 40 o 60 años, un total look black siempre funciona. Para la primavera, nos decantamos por el conjunto que lleva la modelo.

Maquillaje

Miranda Kerr en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2015 el domingo 22 de febrero de 2015 en Beverly Hills, California. FOTO: © V.Flores/AFF-USA.com ©GTRESONLINE

Las guías de estilo siempre están centradas en las prendas, pero en esta ocasión nos tenemos que fijar en el maquillaje de Miranda Kerr. La top sabe muy bien cómo mejorar sus facciones y sacar provecho de su mirada. Aunque esta imagen sea de 2015, ella sabe cuál es el beauty look mejor para ella y sigue apostando por un clásico pintalabios rojo y el foco de atención en la mirada. Eso sí, utilizando muy poco producto para no quitar presencia al color de sus ojos.

Día de playa

A pesar de que el tiempo no acompaña, pronto estaremos en la playa disfrutando de unas vacaciones o una escapada. Para ir preparando la maleta, te recomendamos el look que lleva Miranda Kerr. Debajo de este vestido podrás llevar tu mejor bikini.

Boda

El último estilismo de Miranda Kerr y no menos importante, es su vestido de novia. La modelo y empresaria subió a Instagram esta imagen recordando su enlace, y solamente podemos decir que fue una auténtica princesa de cuento. Si te casas este año, inspírate en su vestido de novia.