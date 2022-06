Tamara Falcó es todo el verano que necesitamos con este vestido tropical de su colección para Pedro del Hierrro que ya está rebajado

Si estás buscando el vestido perfecto para tus vacaciones, no busques más porque nos lo acaba de descubrir Tamara Falcó y encima rebajado. Un modelo de nueva colección de Pedro del Hierro que es todo el verano que necesitamos y más con esta ola de calor que tenemos encima que lo única que buscamos son prendas fersquitas y fluidas. Pues el vestido de la marquesa lo tiene todo. Es perfecto para llevarlo como invitada ideal a una boda o comunión y luego poder seguir usándolo todo el verano. Y es que Tamara Falcó sabe perfectamente como ser la mejor vestida todo el año.

No nos extrañas que los seguidores de Tamara Falcó no le paren de preguntar de donde es el vestido, porque no puede ser más especial. Además, es una de esas prendas que cuando te las pones no necesitas nada más para lucir perfecta.

Palmera. Vestido largo estampado (202€)

Vestido palmera. FOTO: Pedro del Hierro

Se trata de este vestido largo estampado tropical con escote balconet ajustable por una cinta de fantasía. Un diseño ‘made in Spain’ de la segunda colección cápsula exclusiva de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó.

Nos parece perfecto para llevarlo con sandalias planas como hace Tamara Falcó y la modelo de la web pero también para lucirlo con alpargatas de cuña.