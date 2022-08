Violeta Mangriñán tiene el vestido de Zara (ideal) para cenar cualquier noche de verano en Madrid

Violeta Mangriñán ha sido una de las mujeres que más titulares ha ocupado en los últimos días, el nacimiento de su hija Gala, junto a su pareja Fabbio Coloricchio, que ha mantenido en vilo a muchos de sus seguidores y sin duda, se ha convertido en uno de los partos más comentados de los últimos tiempos. Su hija Gala, será influencer de cuna. Además, ha sorprendido a todos por su no posado en la puerta del hospital para presentar a su hija a la prensa y la rapidez con la que la subía a la redes. Pero, de lo que estamos muy felices es de que Violeta Mangriñán ahora esté viviendo sus primeros momentos como madre primeriza, rodeada de su familia y amigos (además, de familia virtual).

Pero, si algo nos ha interesado en los últimos meses de Violeta Mangriñán, han sido sus looks de embarazada. De hecho, se le ha comparado con Rihanna en muchas ocasiones. Pero, tras su embarazo estábamos deseando ver a la influencer con uno de sus nuevos estilismos. Y, lo esperado ha llegado. Violeta Mangriñán nos ha sorprendido con un vestido de Zara con el que está preparada para hacerse con las calles de la capital. ‘’Me he puesto un vestido XS de Zara y me está bien’', así de feliz confirmaba la influencer que poco a poco su figura vuelve a la normalidad.

Violeta Mangriñán con vestido de Zara FOTO: Instagram

Eso sí, se trata de un vestido con el que desearás brillar en tus noches de verano, ya sea en Madrid o Marbella. Un vestido de escote pico y tirantes finos ajustables con lazada que esconde unos bolsillos en su diseño, confeccionado en popelín negro con flores bordadas que se puede convertir en un nuevo imprescindible en tu armario.

Vestido popelín flores bordadas (29,95€)

VESTIDO POPELÍN FLORES BORDADAS FOTO: zara

Ya teníamos ganas de ver a Violeta Mangriñán con sus irresistibles looks y estamos deseando que vuelva a sorprendernos con el siguiente.