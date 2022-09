Olvídate de mojarte los pies en los días de lluvia, estas botas (impermeables) son la solución a tus problemas

Hay veces que pensamos que los días de lluvia es mejor no salir a la calle. Pensar en mojarnos, llevar los pies húmedos y tener sensación de frío todo el día, puede hacer que no salgamos de casa. Pero, tenemos la solución. Hay muchas veces que el calzado es nuestro mayor enemigos en estos días y estamos destinados a usar botas de agua, botas altas que nos da miedo a que se estropeen o deportivas que, finalmente, acaban calando con el agua. Pero, hemos encontrado la solución a todos estos problemas, hay unas zapatillas de botín que repelen el agua y son ideales para los días más lluvioso. Tus looks de otoño, están solucionados. Olvídate de mojarte los pies.

La marca de zapatillas Yuccs, en la que ya confía Carmen Gimeno, es una firma de calzado sostenible que ha reinventado su zapatilla más vendida y la ha hecho impermeable. Se trata del modelo Merino Casual Boot 2, unas zapatillas estilo bota, de lana merino, que fusiona al bestseller con la nueva tecnología repelente al agua y tiene suela antideslizante. Sin duda, es uno de los descubrimientos que todos necesitaremos incluir en nuestros zapateros, este otoño. ¿Quién no tuvo miedo alguna vez de salir con lluvia por llegar con los pies mojados? Estas zapatillas tienen la solución y además, es la firma que ya conquista a las expertas de moda y mujeres de 50 años.

Merino Casual Boot 2, de Yuccs (125€)

Merino Casual Boot 2 FOTO: yuccs

Estas zapatillas son muy funcionales y perfectas para los días de frío y lluvia, ya que gracias a su tejido de lana merino cuenta con propiedades termorreguladoras que permiten la transpiración del pie, mientras lo mantienen en una temperatura óptima. Y, otro punto a favor, que nos ha conquistado, es que son ligeras y se caracterizan por su comodidad extrema, ideales para un paseo con amigas por las calles de Madrid o Bilbao. Además, están disponible en varios colores, la pueden usar tanto hombres como mujeres y su precio es de 125€.

La nueva colección está disponible en la web y tiendas físicas. Es el momento de hacer que nuestros looks de oficina respiren un aire de otoño, pero sin mojarnos. Si Carmen Gimeno lleva deportivas de esta marca, la inspiración está completada con sus looks. ¿Estáis preparados para llenar de comodidad las calles, aunque esté lloviendo? Estas zapatillas que repelen el agua, serán tu mejor aliada en aquellos días grises y apagados del otoño.