El vestido floral de Paula Echevarría es la fantasía más otoñal del 2022 y lo necesitamos en nuestro armario

Que Paula Echevarría es una de las grandes celebrities de nuestro país, es un hecho. Pero, de ahí a que nos de los mejores tips para ser la invitada perfecta, hay un paso y la influencer, los ha dado todos. Paula Echevarría tiene la solución a nuestros looks de boda de día para esta temporada y os vamos a dar todos los detalles. Si algo no le falta a Paula Echevarría es inspiración y nos tiene conquistados desde que este verano nos enseñase un perfecto look nupcial (de corto) para el día de su cumpleaños, si ya os conquistó con aquel vestido, ahora os enamorará. La actriz ha conseguido ser una de las mujeres más seguidas (en redes) por su estilo y la moda es su gran pasión, eso traspasa la pantalla, como lo hace su mirada en cines, confía en el criterio de Paula Echevarría y déjate llevar por su estilo para triunfar en tu próximo evento.

Nunca vais a encontrar un vestido de invitada corto y manga larga más bonito que el que lleva Paula Echevarría, un vestido en clave de otoño con sabor a primavera. Se trata de un diseño floral exclusivo de la firma Amqüe Collection que está confeccionado en tul de seda, con flores bordadas y cosidas a mano, con incrustaciones de pedrería y lentejuelas. Sin duda, es uno de los vestidos más bonitos de la temporada y estamos deseando tenerlo en nuestro armario.

Vestido Bellagio, de Amqüe Collection (375€)

Vestido Bellagio FOTO: Amqüe Collection

Paula Echevarría eligió este vestido para una noche ‘Flower Power’ donde se convirtió en el gran protagonista. Además, lo combinó con un bolso en color crema de Gucci y unas sandalias burdeos de tacón muy alto de Lodies. Un look que marcará la diferencia en las noches más otoñales y que puede convertirte en la invitada perfecta.

Si quieres triunfar, solo debes inspirarte en Paula Echevarría, pisar fuerte y brillar.