La Reina Letizia y sus 5 looks más icónicos en los Premios Princesa de Asturias

Este viernes llega una de las citas más importantes para la Casa Real española, los Premios Princesa de Asturias. Unos premios que ponen en valor las labores científicas, culturales y humanísticas que son patrimonio universal y que consolida los vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Casa Real española. Por ello y por la celebración de dichos premios este viernes, que serán presididos por el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Princesa Leonor, hemos querido hacer un pequeño recopilatorio de lo que han sido los looks de la Reina Letizia en la historia de los Premios Princesa de Asturias.

En 2004, fue la primera vez que pudimos ver a la Reina Letizia, en su momento aún princesa, asistir a estos premios asturianos en representación de la Corona y futura Reina de España. Para la ocasión, la Reina eligió a Felipe Varela que confeccionó un vestido en color champán con lazada al cuello y abrigo a juego. Un diseño que se quedó como uno de los iconos más representativos de la Reina Letizia y que marcó su estilo para siempre.

Don Felipe entregó el Premio Príncipe de Asturias de las Artes a Paco de Lucía en 2004

Pasaron los años y el estilo de la Reina Letizia fue evolucionando (a mejor claramente) y nos fue regalando grandes looks que, hoy en día, son historia de España y de la moda en nuestro país. En 2018, la Reina Letizia eligió un vestido bordado a mano en hilo, cristal y metal azul noche, aunque lo que más nos llamó la atención de su look fue los pendientes, que pertenecieron a la Reina Victoria Eugenia.

En 2019, Varela volvió a diseñar lo que sería el vestido perfecto para los Premios Princesa de Asturias, un diseño en color rojo, vaporoso y con incrustaciones glitter que se convirtió en el protagonista. Además, se ceñía a la cintura y daba un efecto tipazo, maravilloso. Sin duda, un total look rojo que marcó una era.

La Reina Letizia con vestido rojo de Varela en los Premios Princesa de Asturias

En 2020, cuando la pandemia llegó a nuestras vidas, la Reina Letizia optó por un diseño en azul marino, firmado por Delpozo, ceñido en la cintura y con volumen en uno de sus hombros. Un diseño que decidió reciclar y volver a lucir, tras haberlo llevado en tres ocasiones más.

La Reina Letizia Ortiz llega a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020, en Oviedo, el viernes 16 de octubre de 2020. FOTO: Chema Clares GTRES

Y, por último, justo hace un año, la Reina Letizia nos sorprendía con un look de cintura entallada y falda campana en color negro, diseñador por la firma española The 2nd Skin Co y con el que apostar al negro nunca fue tan delicado y acertado. Un look que marca su estilo y su gran evolución en los Premios Princesa de Asturias.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias. FOTO: Chema Clares GTRES

¿Con qué look nos sorprenderá la Reina Letizia en esta edición? Tendremos que esperar al próximo sábado para descubrirlo y confirmar que la transformación del estilo de la Reina, nos ha cautivado.