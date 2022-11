Comprarás este vestido de Zara por su precio y acabarás llevándolo en Nochevieja para ser la mejor vestida

Que las épocas más festivas del año están a la vuelta de la esquina, ya lo sabemos todos. En cualquier momento aparece Cristina Pedroche descubriendo su nuevo vestido durante las campanadas de la Puerta del Sol. Pero, nosotras, que somos muy precavidas (sí, demasiado), ya estamos fichando los looks que podrían encajarnos para Nochevieja y no es que queramos aprovechar el Black Friday (que puede que también) si no porque dejar todo para última hora, significa no llegar a tiempo para lucir el look de fin de año, tal y como nosotras queremos. Pero, todo tiene solución y más si viene de la mano de Zara, el gigante de moda español que nunca nos abandona.

Entramos en la web de la firma de Inditex y conociendo todas las novedades, nos hemos topado con el que será el vestido perfecto para una Nochevieja de lo más ideal. De hecho, es un vestido que comprarás por su precio (por no quedarte sin opciones) pero, estamos seguros que será la opción perfecta para la última noche del año. Aunque, tenemos que confirmar que si no nos encaja finalmente, hay infinidad de eventos y la lentejuela en diciembre se permite a todas horas del día, ¿quién dice que no podrías triunfar con este vestido en la cena de Navidad de tu trabajo? Es que saber que serás la mejor vestida, tiene sus ventajas y como todas las expertas en moda, la lentejuela este año, vuelve para quedarse (si no que se lo digan a Rocío Osorno).

Vestido mini flecos lentejuelas, de Zara (39,95€)

VESTIDO MINI FLECOS LENTEJUELAS FOTO: zara

Estamos seguros, crearemos un look ideal con el que triunfar con el vestido mini de flecos y lentejuelas de Zara en color negro, con el que brillarás por encima de todo, en las últimas noches de noviembre y hasta final de año. Es un vestido que podrás lucirlo en cualquier momento y convertirlo en un gran fondo de armario (sí, las lentejuelas vuelven todos los años). Por ello, este look no te defraudará en toda la navidad, tú eliges el momento y el vestido hará el resto.

Si crees que ha llegado el momento de triunfar, estás en lo cierto. Un vestido negro de lentejuelas es todo lo que necesitas para brillar en la última noche del año. Eso sí, recuerda combinarlo con las medias más originales de la temporada y pensar solo en disfrutar y lucir perfecta en los eventos que tengas. Este vestido de Zara te solucionará tus looks más navideños.