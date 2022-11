Por qué el traje de chaqueta y pantalón se ha convertido en el nuevo vestido de invitada de boda

El otro día sin ir más lejos te hablábamos de la importancia de hacerte con un buen traje sastre para afrontar toda la temporada, tanto el otoño como el invierno. En este caso nos referíamos a diseños de estilo minimalista y corte más bien oversize, muy en la línea de las tendencias que estamos viendo. Pero también somos conscientes de que este dos piezas es perfecto para afrontar los eventos que requieren más etiquetas, como las bodas.

Y es que si algo nos ha enseñado la sastrería masculina es que los trajes sastre o esmoquin son perfectos para una boda de otoño o de invierno. Ya los hemos visto en 2022 y los seguiremos viendo en 2023 entre las invitadas más estilosas. Porque lo cierto es que se nos ocurren pocos looks tan adecuados y fáciles como un traje de dos piezas para acudir a cualquier celebración. Además es la mejor forma de no fallar ante el clima cambiante y adverso, ya que combina igual de bien con un abrigo grueso, una levita, una capa o una sencilla estola de piel. Algunas marcas especializadas incluso han convertido estos trajes de dos piezas en trajes de tres, y no nos referimos al chaleco, si no al abrigo a juego que suelen sumarle.

En cuanto a los complementos, se trata de un conjunto que admite casi todo, desde tocados elaborados y grandes tipo pamelas, a las diademas más sencillas o con rejilla al estilo Reina Letizia, incluso un sencillo lazo adornado una coleta es perfecto, ya que por alguna razón parecen sentarle mejor los recogidos, para acentuar un poco ese carácter innegablemente masculino que ha tenido siempre el traje de chaqueta y pantalón y que Yves Saint Laurent supo ver tan bien y reinterpretó.

Traje pata elefante con solapa en pico, de Simissura (399 euros)

Traje pata elefante con solapa en pico, de Simissura

Americana cruzada con detalles de terciopelo y pantalón de campana negro, de Bruna (230 euros)

Americana cruzada con detalles de terciopelo y pantalón de campana negro, de Bruna

Chaqueta pijamera cuatro botones y pantalón alto campana con pliegue centra, de Sophie & Lucie (299,90 euros)

Chaqueta pijamera cuatro botones y pantalón alto campana con pliegue centra, de Sophie & Lucie

Chaqueta y pantalón de cashmere y lana con estampado de cuadros, de Vanderwilde (380 euros)

Chaqueta y pantalón de cashmere y lana con estampado de cuadros, de Vanderwilde

Chaqueta y pantalón en color verde con estampado de rayas blancas, de The IQ Collection (315 euros)

Chaqueta y pantalón en color verde con estampado de rayas blancas, de The IQ Collection

Para las joyas, los collares son lo único prácticamente inexistente, ya que la chaqueta difícilmente dejará lucirlo. En cambio ganan protagonismo los brazaletes y los pendientes maxi, que pueden transformar el aire del look totalmente.