Las mujeres de más de 50 van a amar este abrigo que es capaz de transformar cualquier look

Aprovechando el Black Friday, pero también el Cyber Monday que tendrá lugar este próximo lunes, y donde los tiendas aplicarán sus descuentos a su versión digital, te enseñábamos algunos modelos de abrigos de Mango y H&M que eran perfectos para incorporar a tu armario, y mucho más si encima puedes hacerlo por menos dinero. Y no es casualidad que te hayamos hablado de esa prenda concretamente, no. Es que el abrigo es la prenda estrella del invierno, le pese a quien le pese. Porque lo cierto es que aquí no importan gustos personales ni preferencias, todo el mundo tiene en su armario un abrigo para protegerse del frío. La moda y las tendencias son las que hacen que nos decantemos por un modelo u otro.

Y es que a la hora de escoger un abrigo podemos optar por mil opciones: un diseño clásico y elegante, que nos sirva para ir a la oficina o para llevar en las cenas más formales o eventos navideños que se avecinan. O también podemos apostar por un modelo de plena tendencia y actualidad, como es el caso del famoso abrigo fucsia de Paula Echevarría y Primark. También hay clásicos atemporales que nunca pasan de moda, como el abrigo doble faz, o el abrigo beige. Incluso hay diseños que son auténticos tesoros en forma de abrigos boho con detalles bordados o detalles furry. Tal es el poder transformador de esta prenda que hasta la propia Marta Ortega ha lanzado una edición limitada de Zara con diseños estampados que ella misma no ha podido evitar lucir.

Abrigo corto de paño de lana, de FinGizz (222,50 euros)

Abrigo corto de paño de lana, de FinGizz FOTO: FinGizz

Por eso no hemos podido evitar caer rendidas ante el original modelo que ha lucido una de nuestras influencers favoritas, Pilar de Arce, quien ha optado por alegrar su look de invierno con un bonito abrigo en color naranja intenso de la firma FinGizz, que es perfecto para alegrar todos tus estilismos en negro, aportar luz a la cara y conseguir subir el ánimo hasta en los días más grises.