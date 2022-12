Sara Carbonero sabe perfectamente que este cárdigan verde es el uniforme para los días más fríos con vaqueros

Sara Carbonero tiene claro que este es el uniforme perfecto para los días más fríos del invierno que arranca en una semana. Porque sí, amigas, aunque no lo parezca con el diluvio universal que cayó ayer en Madrid, aún no ha empezado el invierno. Pero nuestros looks para los días más fríos, ya han salido a la calle hace semanas. Y entre esos looks perfectos de invierno, el que nos acaba de dejar Sara Carbonero en su cuenta de Instagram. Porque las tendencias de la temporada son muchas, pero un cárdigan y un jersey de cuello alto nunca fallan para nuestros estilismos más casuals con vaqueros. Desde los vaqueros pitillos de Carmen Lomana, a las botas muy altas de Paula Echevarría o las UGG mini que desean todas las chicas que mejor visten. Pero si hay algo que cada invierno no falta en su armario, es un buen jersey de cuello alto y un cárdigan que te haga el look con vaqueros. Y más si ese cárdigan tiene un color tan especial como el que ha elegido la periodista para dejarnos estas fotografías de lo más acogedoras en su cuenta de Instagram.

Un cárdigan de la firma italiana Falconeri elaborado en el tejido favorito de la época de frío, el cashmere. Un diseño largo y algo oversize confeccionado con varios hilos y hombro ligeramente caído con manga globo. Una chaqueta de punto de manga larga y escote de pico con botones a tono en color verde, que a Sara Carbonero le resalta aún más su belleza y su color de ojos.

Si Sara Carbonero dicta las claves para triunfar, por las calles de nuestra ciudad, antes de que acabe el año, nosotras cogemos papel y boli para hacernos con todas las tendencias que cualquier experta en moda necesita para triunfar.

Cárdigan de cashmere de punto, de Falconeri (299 euros)

Cárdigan de punto. FOTO: Falconeri

Este cárdigan es ‘made in Italia’, de la marca Falconeri y en la que también confía Chiara Ferragni.