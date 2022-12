El vestido de Zara de terciopelo de Lourdes Montes es con el que vamos a empezar 2023 con botas cowboy

Quedan unas horas para terminar el año, y ya todas tenemos claro el look que nos vamos a poner esta Nochevieja para acompañar a Cristina Pedroche, Ana Obregón o Mariló Montero dando las campanadas. Pero lo que aún no tenemos claro es que nos vamos a poner mañana para celebrar el primer día del año 2023, bueno, no lo teníamos claro hasta que hemos visto a Lourdes Montes que nos ha hecho irnos directas a Zara a por este vestido de terciopelo y bordados. Cayetana Rivera organizaba el Ilusion Fest, un festival benéfico para niños en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social en la discoteca Antique Theatro de Sevilla y ahí no ha faltado su padre Cayetano Rivera junto a Lourdes Montes que se a marcado un estilismo perfecto de Navidad y para empezar el año. Por este vestido de Zara de terciopelo y bordados tenemos claro que no vamos a empezar que arranquen las rebajas de invierno 2023, al igual que el look de Sara Carbonero para irse de concierto.

Un vestido de terciopelo con bordados de nueva colección de Zara que Lourdes Montes ha combinado a la perfección para los días más fríos del invierno con un jersey de cuello alto debajo, un abrigo rojo, medias y las botas cowboy más en tendencia de la temporada. Unas botas a las que han caído rendidas las mujeres que mejor visten junto a las botas muy altas y a las botas UGG muy virales.

Lourdes Montes con vestido de Zara. FOTO: GTRES GTRES

El claro protagonista de su ‘outfit’ ha sido su abrigo de paño en color rojo, una de las tonalidades más navideñas y también una de las más favorecedoras junto a este vestido de Zara que va a ser la estrella de estas rebajas.

Vestido terciopelo bordados, de Zara (59,95 euros)

Vestido terciopelo bordados. FOTO: Zara

Se trata de este vestido corto de Zara de terciopelo de escote pico y tirantes anchos con detalle de bordados combinados a contraste.