¿Estás muy hinchada? Estos son los alimentos que causan más inflamación según los expertos de Harvard

Seguro que te ha pasado, sobre todo en la época de verano y tras las vacaciones, que te miras al espejo y no te reconoces del todo. "Esa no es mi barriga", piensas. No, no hablamos de esos kilos que hemos cogido en vacaciones por los excesos y entran dentro de la normalidad, nos referimos a esa inflamación que viene de la 'nada' y que parece haberse instaurado más tiempo del necesario en nuestro cuerpo. ¿Por qué sucede eso? Una hinchazón abdominal reiterada puede deberse a muchos motivos y, si no es normal en ti que eso suceda, lo mejor es acudir a un especialista. Mientras tanto, merece la pena saber que hay alimentos que lo potencian especialmente. Así lo afirma un estudio de la Universidad de Harvard.

Los médicos insisten en que la mejor manera de reducir la inflamación se encuentra en el interior de nuestro frigorífico. En el estudio Foods that fight inflammation explican que muchas enfermedades importantes, como el cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes, la artritis, la depresión y el alzheimer, se han relacionado con la inflamación crónica. Una de las herramientas más poderosas para combatir la inflamación no proviene de la farmacia, sino del supermercado. "Muchos estudios experimentales han demostrado que los componentes de los alimentos o las bebidas pueden tener efectos antiinflamatorios", sostiene el Dr. Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología en el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Si elegimos los alimentos incorrectos podríamos acelerar el proceso de la enfermedad inflamatoria.

Alimentos que provocan inflamación, según los expertos

Carne roja Freepik

Los expertos nos aconsejan evitar o limitar estos alimentos:

Carbohidratos refinados, como pan blanco y pasteles.

Patatas fritas y otros alimentos fritos.

Refrescos y otras bebidas azucaradas.

Carne roja (hamburguesas, filetes) y carne procesada (perritos calientes, salchichas)

Margarina, manteca vegetal y manteca de cerdo.

No es una casualidad que los mismos alimentos que se incluyen en una dieta antiinflamatoria se consideren generalmente malos para la salud: "Algunos de los alimentos que se han asociado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas, también se asocian con un exceso de inflamación". Los alimentos poco saludables también contribuyen al aumento de peso, que es en sí mismo un factor de riesgo de inflamación. Sin embargo, como asegura el Dr. Hu, "algunos de los componentes o ingredientes de los alimentos pueden tener efectos independientes sobre la inflamación más allá del aumento de la ingesta calórica".

Alimentos antiinflamatorios

Dieta verduras Freepik

Una dieta antiinflamatoria debe incluir estos alimentos:

Tomates.

Aceite de oliva.

Verduras de hoja verde, como espinacas, col rizada o berza.

Frutos secos como almendras y nueces.

Pescado graso como el salmón, caballa, atún y sardinas.

Frutas como fresas, arándanos, cerezas y naranjas.

"Una dieta saludable es beneficiosa no solo para reducir el riesgo de enfermedades crónicas, sino también para mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida en general", sentencia el Dr. Hu. Además, los expertos insisten en que si estamos buscando un plan de alimentación antiinflamatoria, la dieta mediterránea es de las mejores. Y quién mejor que nosotros para practicarlo, ¿no?