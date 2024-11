5 looks para ir a la oficina de lo más abrigada y con estilo ahora que llega el frío

Después de unos meses de septiembre y octubre poco otoñales en gran parte del país, parece que el frío va llegando progresivamente a nuestros armarios, y con ellos la eterna pregunta de ¿qué me pongo hoy? Pues tranquila, para eso estamos aquí para ayudarte con un poco de inspiración en esas mañanas frías en las que te apetece más quedarte debajo de las sábanas que pensar en un look que sea abrigado y con estilo. Porque sí, es posible ir calentita y ser la mejor vestida de la oficina. A continuación te traemos 5 ideas de estilismos que puedes emular al pie de letra, usar solo algunas prendas o simplemente utilizar de inspiración para llevar a la oficina de lunes a viernes.

Pero antes de entrar en materia queríamos recordarte algunos sencillos trucos que te comentábamos la semana pasada para vestir bien en invierno, uno de los que más nos gustan es el de mezclar tendencias en prendas atemporales además de darle mucha importancia al calzado para elevar cualquier look sin esfuerzo.

Look 1

Empezamos con un look sencillo a simple vista, pero de lo más favorecedor, personalmente soy muy fan de los bodys como este de Zara, son de lo más versátiles y realzan la figura un montón, busca combinarlos con unos vaqueros con forma tipo balloon o muy anchos que le darán un aire interesante al conjunto además para ese plus de abrigo una chaqueta acolchada es una gran idea, y una como esta de Laganini con su original diseño te hará el look, los botines de punta cuadrada te darán ese toque de funcionalidad perfecto para una jornada de trabajo.

Body poliamida escote cuadrado, de Zara (15,95 euros)

Body poliamida escote cuadrado Zara

Jeans Camilla balloon tiro alto, de Mango (39,99 euros)

Jeans Camilla balloon tiro alto Mango

Canela quilt black, de Laganini Studio (155 euros)

Canela quilt black Laganini studio

Botines de tacón de punta cuadrada, de Parfois (35,99 euros)

Botines de tacón de punta cuadrada Parfois

Look 2

Seguimos con nuestra búsqueda de comodidad, abrigo y estilo para ir a la oficina, en este look hemos combinado una camiseta básica de manga larga con unos pantalones cargo en verde oliva, una prenda muy en tendencia como estamos viendo en las calles y las pasarelas, para continuar con esa máxima de mezclar texturas optamos por una chaqueta de punto gordo que si el día lo permite hará las veces de prenda de abrigo, si no puedes añadir un trench encima y ya para llevar este look a la cúspide de la comodidad elige unas botas de plataforma de ante tipo Ugg.

Camiseta de canalé con modal, de H&M (9,99 euros)

Camiseta de canalé con modal H&M

Wd lg trsrs 13, de Zara (69,95 euros)

Wd lg trsrs 13 Zara

Crdgn knt 13, de Zara (89,95 euros)

Crdgn knt 13 Zara

Botas de plataforma de antelina, de Primark (14 euros)

Botas de plataforma de antelina Primark

Look 3

Después de haber visto a Rocío Osorno combinar el burdeos y el crema en uno de sus vídeos en redes sociales no nos hemos podido quitar esta combinación de la cabeza y te traemos una opción ideal para esos días en los que tienes planes después del trabajo. Un vestido de manga larga de lo más favorecedor gracias a sus drapeados que hemos decidido combinar con una chaqueta corta efecto pelo de lo más abrigadita y unos botines en una tonalidad de burdeos similar al vestido para conseguir un acabado pulido y muy sofisticado.

Vestido midi drapeado, de Zara (29,95 euros)

Vestido midi drapeado Zara

Chaqueta efecto pelo, de Zara (49,95 euros)

Chaqueta efecto pelo Zara

Botín piel cremallera, de Mango (59,99 euros)

Botín piel cremallera Mango

Look 4

Otra de las grandes tendencias que lo tiene todo para triunfar ahora que llega el frío son los pantalones de cuero y si pueden ser anchos mejor como ya vimos a María Pombo hace unas semanas. Los combinarás con una camiseta de manga larga en marrón, una chaqueta de ante con detalle de tachuelas para complementar el aire rockero de los pantalones y unos zuecos (con calcetines) de lo más cómodos y funcionales.

Camiseta manga larga lana, de Massimo Dutti (35,95 euros)

Camiseta manga larga lana Zara

Pantalón piel napas straight fit, de Massimo Dutti (249 euros)

Pantalón piel napas straight fit Massimo Dutti

Chaqueta detalle tachuelas, de Mango (45,95 euros)

Chaqueta detalle tachuelas Mango

Zueco hebilla estilo mule, de Mango (39,99 euros)

Zueco hebilla estilo mule Mango

Look 5

Terminamos con otra de las prendas estrella de la temporada y que ya se ha colado en los armarios de las que más saben de moda, las faldas midi de cuadros. Para ir de lo más abrigada estas semanas a la oficina prueba a combinarlas con jerséis en tonos tendencia como el verde oliva y complementos en marrón como una cazadora de doble faz y unas botas de caña alta.

Jersey punto cuello redondo, de Mango (29,99 euros)

Jersey punto cuello redondo Mango

Falda tablas cuadros, de Mango (59,99 euros)

Falda tablas cuadros Mango

Cazadora corta doble faz, de Zara (59,95 euros)

Cazadora corta doble faz Zara

Botas a la rodilla, de H&M (74,99 euros)