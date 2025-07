De Alaska a Cristina Cifuentes: los looks más cañeros del concierto de Miguel Bosé en Madrid

El regreso de Miguel Bosé a los escenarios madrileños con su gira Importante Tour no solo fue un reencuentro con sus fans, sino también un desfile de rostros conocidos que no quisieron perderse esta cita musical en el Movistar Arena. Entre ellos, destacaron especialmente Alaska y Cristina Cifuentes, que apostaron por dos estilos completamente opuestos pero igualmente llamativos para disfrutar de una noche inolvidable.

Alaska, fiel a su estética dark-glam

Siempre coherente con su identidad visual, Alaska apostó por un mono de lentejuelas de efecto metalizado en verde esmeralda con paneles negros que marcaban la silueta, escote pronunciado y mangas largas. Arriesgando con los 35 grados que hacían en Madrid. Un look escénico y poderoso, que combinó con un bolso rígido a juego, labios rojos, y su característica melena platino ultralisa. Su maquillaje, como siempre, no dejó indiferente: ojos ahumados intensos en negro, piel pálida y un punto teatral que encaja a la perfección con su universo estético. Una propuesta cien por cien Alaska que no pasó desapercibida.

Alaska y Mario. Gtres

Cristina Cifuentes, sobriedad con un toque bohemio

Por su parte, Cristina Cifuentes optó por un look mucho más relajado y veraniego, en blanco impoluto. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid eligió un conjunto de pantalón fluido y blusa de manga tres cuartos, rematado con un kimono estampado con bordados de inspiración oriental en tonos pastel. El estilismo se completaba con gafas de sol XL, melena suelta con ondas naturales y un beauty look discreto, ideal para una noche de verano. La política, que celebraba su cumpleaños esa misma noche, reveló que la entrada al concierto había sido un regalo personal del propio Bosé.

Cristina Cifuentes Gtres

Dos estilos antagónicos, pero igualmente representativos de sus personalidades, que aportaron diversidad y color a una noche dedicada a la música y la nostalgia.