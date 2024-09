Las chicas más clásicas de Madrid como Teresa Urquijo van a seguir llevando el vestido camisero midi con sandalias planas a la oficina

Una Teresa Urquijo que acapara todas las miradas en cada una de sus apariciones públicas en los últimos meses, ya sea para ir a los toros, a las celebraciones del Real Madrid, o de boda junto a Almeida, o anoche en el funeral de Juan Gómez-Acebo en Madrid. Lo que está claro es que nos encanta analizar cada uno de sus estilismos, que representa a las chicas más clásicas y pijas de Madrid. La joven de 27 años se ha convertido, seguramente sin quererlo, en uno de los grandes personajes de la crónica social, y no solo en Madrid. Más allá de datos curiosos alrededor de su familia, su parentesco con la Casa Real o su profesión como analista, su estilo acapara todas los titulares en cada una de sus apariciones. Desde su vestido de novia a su look de aeropuerto a la vuelta de la luna de miel. Un estilo clásico que Teresa Urquijo ha vuelto a demostrar con este vestido camisero midi con sandalias planas de verano.

Los expertos del sector han tenido la posibilidad de descubrir un armario rendido a la tendencia del lujo silencioso y protagonizado por una prenda fetiche: el vestido midi camisero. Es una tendencia consistente en llevar los modelos de altas firmas al minimalismo más depurado para que no se pueda identificar a qué marca pertenecen. De Temperley London, a Ganni o Robbe Witty, de momento sin apostar por la moda española. Y lo ha vuelto a demostrar con este estilismo de riguroso luto para ir de funeral con un vestido midi camisero y las sandalias planas de dedo de verano. Nada de bailarinas o mocasines, Teresa Urquijo deja claro que en septiembre en Madrid ella va a seguir llevando sandalias de verano.

El estilismo de Teresa Urquijo. Gtres

Las prendas fetiche de su armario

Aunque no se ha dejado ver demasiado, Teresa Urquijo ya nos ha conquistado con sus looks clásico-chic. Además de los vestidos camiseros estampados, encontramos camisas bordadas con volantes, chaquetas de corte clásico, bailarinas o zapatos de tacón sensato. Pero si hay una prenda por excelencia que no puede faltar en el armario de las chicas más preppy de Madrid, y por tanto en el suyo, es la cazadora Barbour. Una de las pocas marcas españolas que le hemos visto lucir es Scalpers.