De Laura Escanes a Xuso Jones: esta es la app con IA que te convierte en un adolescente americano de los 90

O vives en otro planeta, o no tienes redes sociales. Si no es imposible que no hayas visto a todos los influencers sumarse al 'trend' más viral del momento. Bueno, quien dice influencers, dice hasta a tu vecino del quinto. Estamos hablando de este 'challenge' más viral en las últimas horas de Instagram y de TikTok bajo el nombre #YearBookChallenge que convierte a quien suba más de 10 selfies en un adolescente de instituto americano y proporciona fotos propias de un anuario al más puro estilo High School Musical. O lo que es lo mismo, si de pequeña soñabas con ser la protagonista de todas las películas y series adolescentes de Disney, ahora puedes ver como serías. Desde Laura Escanes a Natalia Osona o Xuso Jones, nadie se ha querido perder esta fantasía. Eso sí, no sabemos hasta que punto es seguro darle tu imagen a una aplicación que se queda con su rostro y no analiza. Por ese motivo, nosotras no nos hemos sumado al 'trend' más viral del momento. Pero si eres como los influencers y no tienes miedo a regalar tu imagen, la aplicación se llama EPIK, y por poco más de 6 euros te convertirá en un adolescente americano.

¿Cómo conseguir tus fotos de anuario americano de los 90? Tienes que descargar la aplicación de la empresa SNOW Corporation, EPIK - Editor de fotos con IA. Está disponible para descargar desde la Play Store de Google o desde la App Store de iOS. Una vez instalada, tendremos que buscar el efecto de AI Yearbook, seleccionarlo, subir entre 8 y 12 selfies con buen enfoque y seleccionar el género en el que queramos las fotos de anuario. Por 6,99 euros, tendremos nuestras imágenes en 24 horas. Por 10,99 euros, podremos seleccionar la opción más rápida y tener nuestro anuario en tan solo dos horas.

Eso sí, el mejor de todos, el de Xuso Jones que como siempre nos ha hecho reír lo más grande con sus quejas a la IA por no parecerse en nada a las fotos que le ha hecho la aplicación. Desde aquí nos sumamos a su petición de que le devuelvan el dinero. O como diría Belén Esteban, pa-ga-me, IA. Con la emoción y los sentimientos de nuestro querido Xuso, no se juega.

¿Quieres saber cómo hubieras sido naciendo en los 90 en los Estados Unidos? Pues la Inteligencia Artificial tiene la respuesta, o no.