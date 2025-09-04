Otra tendencia de otoño 2025: los polos de rayas que compartirás con tu novio

Las tendencias de otoño 2025 están más que sentenciadas. Aunque todavía estemos sufriendo las altas temperaturas, cada vez está más cerca el 22 de septiembre, fecha en la que oficialmente nos instalaremos en una de las estaciones del año favoritas de las insiders. Junto con ello, nos sentiremos rodeadas de cientos de consejos de moda que ya conocemos o que hemos llevado en años anteriores. Entre ellos, encontramos uno de los estampados más clásicos, pero que ahora mismo está protagonizando una fiebre vertiginosa. Y no, no estamos hablando de los lunares (que también seguirán presentes), sino del más preppy, como son las rayas horizontales.

Se trata de un print que hemos comenzado a ver durante estos meses de calor de manera abusiva. No obstante, no ha sido hasta la Semana de la Moda de Copenhague cuando se ha iniciado su afán en las prendas de vestir de entretiempo (o, incluso, que más llevaremos en invierno). Eso sí, la pieza más aliada de este estampado han sido los polos masculinos. Un básico de fondo de armario que une generaciones, así como son perfectos para utilizar incluso con tu pareja. Porque se llevan de corte oversize, con combinaciones de colores opuestos y un toque relajado o effortless. En definitiva, un nuevo regreso al estilo old money que promete ser uno de los triunfadores del fondo de armario durante la temporada de otoño-invierno 2025/2026.

¿Cómo combinarlos?

Lo cierto es que los polos de rayas son una de las prendas más fáciles de combinar. Los hemos llevado siempre sin ninguna dificultad y se adaptan a todos los estilos posibles, desde el más clásico o pijo hasta el más cañero o nostálgico. Sin embargo, lo que está claro es que durante esta temporada los veremos en su faceta más maximalista o llamativa, combinados con prendas más estrambóticas para dar un giro de 180 grados a su versatilidad. Hablamos de faldas lenceras o globo, vaqueros súper anchos o botas pirata (otras de las tendencias en calzado más llevadas). Sin embargo, si no tienes idea de cómo comenzar a llevarlos de una manera distintiva, las insiders ya nos han ido dando píldoras de consejos de moda sobre cómo sacar partido a los polos de rayas.

Look 1: camisa + falda larga de globo

Look 2: vaqueros + zapatos de tacón sensato

Look 3: falda de vuelo + botas altas

Dónde comprar los polos de rayas más en tendencia

Dado que se trata de una de las tendencias de otoño 2025 más fuertes, las marcas de moda se han puesto manos a la obra con sus diseños. H&M, Mango o Massimo Dutti, entre otras muchas, ya han puesto a la disposición de todos los modelos más comerciales y fáciles de combinar tanto si tu objetivo es sumarte a ellos por la puerta grande o ser mas discreta en su uso. Nosotras, como vuestras editoras de moda de confianza, hemos recopilado los polos de rayas más en tendencia desde 16 hasta 50 euros que actualmente podemos encontrar en las páginas webs correspondientes.

Polo de rayas en granate, de H&M (16 euros)

Polo de rayas en granate. H&M

Polo de rayas en blanco y negro, de Mango (rebajado a 20 euros)

Polo de rayas en blanco y negro. Mango

Polo de rayas en chocolate, de Jack & Jones (40 euros)

Polo de rayas en chocolate. Jack & Jones

Polo de rayas en verde, de NA-KD (40 euros)

Polo de rayas en verde. NA-KD

Polo de rayas en beige, de Massimo Dutti (40 euros)

Polo de rayas en beige. Massimo Dutti

Polo de rayas en azul bebé, de Reserved (rebajado a 11 euros)

Polo de rayas en azul bebé. Reserved

Como decíamos, los polos de rayas tienen todos los puntos a favor para convertirse en los mejores aliados de tus prendas de fondo de armario. Se pueden utilizar tanto de forma individual como para jugar al layering y triunfar en el intento.