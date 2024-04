La sahariana de la Infanta Elena es la chaqueta más pija y bohemia de las mujeres de Madrid

Vuelve la sahariana -o chaqueta safari-, la chaqueta que puso de moda el diseñador Yves Saint Laurent. Ya te lo dijimos hace unas semanas, que esta chaqueta que nos traslada a 'Memorias de África', a Marrakech -uno de los lugares favoritos de Saint Laurent. Y la Infanta Elena lo sabe y por eso no ha dudado en sacarla del armario para ir a visitar a la Reina Sofía al hospital. Ayer a mediodía conocíamos la noticia del ingreso de la Reina Sofía por una infección en el tracto urinario. Aunque se dio a conocer en el día de hoy, el ingreso a la clínica Ruber se produjo anoche. Allí se trasladó esta tarde el Rey Felipe para conocer cómo se encontraba su madre, y al final del día, ha sido su hermana, la infanta Elena, quien la ha visitado. Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el estilismo más casual de la Infanta Elena. ¿Tienes una chaqueta sahariana en el fondo de tu armario? Sácala porque va a ser una de las prendas de moda en los próximos meses y la vas a querer combinar con todo tipo de looks como ha hecho ella.

Ahora ha sacado del armario su complemento fetiche y que esta temporada está tan tendencia por culpa de Beyoncé, el sombrero, para combinarlo con su chaqueta sahariana más pija y bohemia para la primavera. La madre de Victoria Federica siempre nos da clases de estilo y, aunque nos faltó ver a su hija entrar a la Zarzuela, este outfit es genial para la primavera, porque, este año avisamos desde ya, se llevan los sombreros en todas sus modalidades, pero, antes de meternos con ese tema, analicemos el look de la Infanta Elena, porque no se le ha escapado una tendencia. Después de verla en la boda de Almeida apostando por la Alta Costura más clásica, la Infanta Elena ha recuperado su estilismo más casual que se convierte en su uniforme favorito durante todo el año. La Infanta Elena se vestía en el enlace de Alta Costura para una ocasión tan especial lucía un diseño de Oscar de la Renta, uno de los estilismos que el diseñador presentó en su colección Pre-Fall de 2011.

La Infanta Elena al salir del hospital. Gtres

Un vestido, con largo por la rodilla y falda plisada, súper en tendencia esta temporada, terminada en línea evasé, a juego con una chaquetita joya. Pero para este miércoles, la madre de Victoria Federica ha sacado del armario su complemento fetiche, el sombrero que esta temporada está muy en tendencia. Firmas como Louis Vuitton se inspiran en el 'western', Beyoncé lanzará un disco 'country' y las expertas en moda ya han desempolvado el sombrero de ala ancha. La estética de la América profunda está de moda, y la Infanta Elena lo sabe porque es su accesorio favorito desde siempre.