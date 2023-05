Tamara Gorro tiene claro que con este vestido de volantes (a todo color) va a ser la reina de todas las fiestas en Ibiza este verano

Tamara Gorro se acaba de pasar el juego de todos los vestidos fantasía y lo ha hecho para acudir al programa de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 del que es colaboradora. Un vestido con el que nos acaba de robar a todas el corazón y con el que no ha pasado desapercibida. Y ha sido verlo y saber que lo necesitamos para ser la protagonista de todas las fiesta en Ibiza este verano, porque lo tiene todo. Es metalizado, tiene volantes, es a todo color y de firma española. Cuando hablamos de una firma a todo color que ha enamorado a todas las celebrities españolas, solo podemos hablar de Celia B. Cuando no dejamos de ver una marca en Instagram, solo puede significar una cosa, que es la nueva firma de moda entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en unos pocos meses con la marca asturiana, Celia B, que ahora también ha conquistado a Tamara Gorro y antes lo hizo con Paula Echevarría. Y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Porque mientras hablamos de los vestidos de Zara de Vicky Martín Berrocal, de la falda para las mujeres 50+ o del look de la Reina Letizia, Tamara Gorro se ha pasado el juego de la moda con este diseño de la firma asturiana que nos ha conquistado a todas.

Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más. Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de uno de los mayores éxitos de Netflix como ‘Sex Education’ y ahora también del armario de Tamara Gorro. Porque Celia B es la firma slow fashion española que se inspira en las culturas tradicionales para crear sus colecciones que ya ha conquistado a rostros como Ana Matamoros, Laura Flores, Marta Lozano o María F. Rubies.

Vestido Tourmaline, de Celia B (373 euros)

Vestido metalizado. Celia B

Un vestido metalizado, a todo color y con volantes que es perfecto para llevar en Ibiza con botas cowboy o para un festival, y con sandalias de tacón para un evento de noche.