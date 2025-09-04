Alcobendas abre plazo para las ayudas de hasta 200 euros, en material escolar, a los niños del municipio

El Ayuntamiento de Alcobendas ha recordado que las familias con niños en edad escolar empadronados en la localidad podrán solicitar desde este viernes, día 5, y hasta el próximo día 25, las ayudas municipales de hasta 200 euros para material escolar para el curso 2025/2026.

Con una partida total de 140.000 euros, estas ayudas van desde los 60 a los 200 euros y están dirigidas a los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid (públicos y concertados) que estén empadronados en Alcobendas con una antigüedad ininterrumpida desde al menos el 1 de enero de 2025.

En concreto, el alumno deberá estar escolarizado en el curso 2025-2026 en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio.

En esta convocatoria, la renta per cápita máxima de los adjudicatarios se ha incrementado hasta los 9.500 euros anuales en 2023, según ha apuntado desde el Consistorio.

La cuantía máxima será de 60 euros para el segundo ciclo de Educación Infantil; 75 euros para Educación Primaria; 120 euros para Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica; y 200 euros para Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio. En cualquier caso, no podrán ser destinadas a los libros de texto, que son facilitados a través del programa Accede de la Comunidad de Madrid.

Las solicitudes se presentarán en la Sede Electrónica de la web municipal, alcobendas.org, cumplimentadas y firmadas, y aportando las facturas a nombre del solicitante (siempre en formato pdf). El alumno que repita curso no podrá ser beneficiario de la ayuda para el curso que repite, salvo circunstancias sobrevenidas y con carácter excepcional previo informe favorable de la comisión de valoración.

El Ayuntamiento ha puesto en valor que el decreto de la convocatoria haya sido publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), es decir antes del inicio del curso, "algo que no ocurría en los últimos años".