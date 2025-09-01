Veto a la fiesta cultural vecinal de Peñagrande

La Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo ha denegado los permisos solicitados por la Asociación Vecinal Islas de Peñagrande para organizar una fiesta cultural con conciertos al aire libre el próximo 20 de septiembre. El concejal-presidente del distrito, José Antonio Martínez-Páramo, firmó la resolución en la que se argumenta que se trata de «un acto privado» y que la propuesta reúne «características de festejo popular y recinto de feria», lo que exigiría su inclusión en la relación oficial de fiestas populares. Tal y como explican los vecinos, el evento estaba previsto como un encuentro abierto a la ciudadanía y a los comercios del barrio, coincidiendo con el octavo aniversario de la asociación. Según los organizadores, la iniciativa se registró con dos meses de antelación y con una documentación similar a la que emplea la propia Junta Municipal para las denominadas «Fiestas de Peñagrande».

La resolución añade otro motivo de rechazo, según el comunicado de los vecinos: la petición de servicios municipales como vallado, limpieza o reserva de aparcamiento. Para el distrito, autorizar estas prestaciones supondría «una subvención encubierta», al no figurar el Ayuntamiento como promotor de la actividad. Desde la Asociación Vecinal Islas de Peñagrande denuncian que en ningún momento fueron convocados a una reunión para explorar posibles ajustes y que la negativa ha bloqueado la celebración de un proyecto “concebido por y para el barrio”. El colectivo recuerda además que en otros distritos madrileños sí se permite a las entidades vecinales organizar sus propias fiestas. Citan como ejemplo al barrio de San Lorenzo, en Hortaleza, donde la asociación local prepara ya sus festejos.

Los representantes vecinales consideran esta decisión “un nuevo veto”, tras lo ocurrido en las pasadas fiestas de Peñagrande, en las que, según denuncian, más de 40 entidades sociales del barrio quedaron excluidas de la programación. Pese al revés, aseguran que seguirán trabajando para impulsar una auténtica fiesta popular en Peñagrande y en los barrios colindantes como Mirasierra o Arroyo del Fresno.