Más de 40.000 espectadores ya han visitado Cibeles de Cine, que se prepara para su recta final  

Desde que Cibeles de Cine inauguró su décima edición el pasado 26 de junio, se estima que más de 40.000 espectadores hayan visitado esta cita habitual en las noches de verano de Madrid, organizada y producida por mk2 España, que anualmente se celebra en la Galería de Cristal de CentroCentro, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Hasta su clausura, el próximo 11 de septiembre, aún se proyectarán grandes películas, varias de ellas con eventos especiales

Otro verano más vuelve Cinetronik, el evento que combina el cine mudo más icónico y referencial con música electrónica en directo. Esta experiencia inmersiva tendrá lugar el martes 2 de septiembre donde se proyectarán La edad de oro y Un perro andaluz, dos clásicos imprescindibles de Luis Buñuel. Este día, el músico y artista Manu Cachero ofrecerá una actuación en vivo y en directo con una banda sonora original compuesta para la ocasión.

Después de su paso por el Festival de Cannes, con una gran acogida por parte de la crítica cinematográfica, Romería, la nueva película de Carla Simón (Alcarrás) distribuida por Elastica Films, tendrá su preestreno el miércoles 3 de septiembre en Cibeles de Cine y ya se ha confirmado la presencia del equipo. Las entradas para este evento especial ya están agotadas pero la película tendrá una segunda proyección el lunes 8 de septiembre.

Otra fecha señalada será el 10 de septiembre con la proyección de La La Land en formato sing along. Una experiencia singular en la que las voces de los espectadores acompañarán a Ryan Gosling y a Emma Stone en su ya clásica historia de amor.

Como colofón de esta décima edición, el jueves 11 de septiembre se proyectará una película sorpresa que se anunciará próximamente poniendo así fin a un verano más de cine. Consulta el resto de la programación en la web de Cibeles de Cine.

Las puertas de Cibeles de Cine estarán abiertas hasta el 11 de septiembre. Su horario de apertura es de lunes a domingo a partir de las 20:00h, las proyecciones arrancarán a las 22:00h. Desde las 20:00h y hasta el inicio de la proyección a las 22:00h, los asistentes pueden desconectar de la gran ciudad en la acogedora zona de bar y restauración, además de disfrutar de la exposición, que está en el espacio durante todo el cine de verano, y eventos temáticos puntuales.