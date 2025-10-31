Vuelve la Fiesta del cine a Madrid con entradas por 3.50 euros: fechas, películas y cines disponibles

Desde la llegada de plataformas como Netflix, Disney + o Amazon Prime Video, la gente ha dejado de hacer uno de los planes más repetidos en los fines de semana españoles. Sin embargo, desde hace 16 años, la Federación de Cines de España (FECE), junto al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDECINE) celebran dos veces al año una de las citas más importantes para los amantes del cine.

Como era de esperar, vuelve la Fiesta del Cine, una oportunidad de ver las películas más actuales a un precio irresistible. En su XXV edición, su objetivo sigue siendo el de fomentar la cultura y la asistencia a las salas de cine por menos de 4 euros. En años anteriores, casi 1,5 millones de españoles disfrutaron de estos descuentos y se espera que estos datos mejoren en futuras ediciones.

¿Cuándo empieza la Fiesta del Cine?

Este otoño, la Fiesta del Cine regresa a todas las salas del país durante los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre. Durante esta jornada, todos los que acudan al cine disfrutarán de las mejores películas por 3,50 euros por entrada. La venta de entradas ya está abierta a través de las páginas web de los cines, así como en taquilla. Como en otros años, no es necesario estar acreditado en la web de la Fiesta del Cine ni tampoco existe un numero limitado de entradas por persona. Es decir, podrás disfrutar de tantas pelis como quieras.

Sin embargo, para aquellos que les guste las pelis en 3D, butacas VIP o proyecciones especiales, pueden acarrear suplementos que se abonaran según el cine seleccionado. Como novedad este año, los embajadores son dos intérpretes ganadores de un Premio Goya: Carolina Yuste (Mejor Actriz Protagonista por 'La Infiltrada¡) y Eduard Fernández (Mejor Actor Protagonista por 'Marco').

Qué películas puedes ver en el cine

'El Cautivo'

'Expediente Warren: El último rito'

'Sirat'

'Mi amiga Eva'

'Maspalomas'

'Una batalla tras otra'

'La sospecha de Sofía'

'The Smashing Machine'

'Downton Abbey: El gran final'

'Bala perdida'

'La cena'

'La casa de muñecas de Gabby: La película'

'La deuda'

'La hermanastra fea'

'Tron Ares'

'Caza de Brujas'

'Good Boy'

'La vida de Chuck'

'Springsteen. Deliver me from nowhere'

'Black Phone 2'

'A pesar de ti'

'Chainsaw Man'

'Tom y Jerry. Aventura en el tiempo'

'Los domingos'

'Cuerpos Locos'

'Esa cosa con alas'

'Los tigres'

'Together'

Salas de la Fiesta del Cine en Madrid

En toda España, participan unas 338 salas de cine, de las cuales medio centenar de ellas se encuentran dentro de la Comunidad de Madrid. Cadenas como Cinesa, Yelmo Cines u Ocine son participantes de esta edición. Aun así, si quieres comprobar si tu cine está incluido dentro de esta iniciativa, puedes verlo en la página web oficial de la Fiesta del Cine.