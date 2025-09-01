Directo
Misa presidida por el Papa León XIV con motivo de la elección del nuevo prior general de la orden de San Agustín
Desde la Basílica de San Agustín en Campo Marzio de Roma.
El Papa preside la misa de apertura para la elección del nuevo prior general de la familia religiosa en la basílica de San Agustín en Campo Marzio, en Roma. Cerca de un centenar de religiosos participan en este importante evento que se prolongará hasta el 18 de septiembre; hay 73 delegados de los 41 distritos de la Orden con derecho a voto.
