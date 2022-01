¿Es bueno dormir con los calcetines puestos?

El consejo más repetido por los expertos desde hace ya muchos años, es que debemos dormir -al menos- 8 horas cada día. Sin embargo, se suele incidir muy poco en que el tiempo de sueño no sirve de nada si su calidad es baja. Y hay muchos factores que pueden influir en este asunto, cómo nuestra rutina de ejercicio físico, nuestros horarios, la comodidad del colchón sobre el que dormimos o la dieta que seguimos.

Todos estos hábitos tendrán mucho que decir en el resultado de nuestro descanso, pero no son los únicos. En realidad, cualquier comportamiento o hábito que incluyamos a la hora de irnos a dormir tendrá sus consecuencias (aunque estas no tienen porqué ser necesariamente malas).

En la imagen, una mujer dormida en la cama | Fuene: Kinga Cichewicz / Unsplash FOTO: Kinga Cichewicz @all_who_wander para Unsplash

Algo aparentemente tan trivial como ponerse calcetines, podría afectar notablemente a nuestra calidad del sueño y a nuestra capacidad para conciliarlo. Es algo muy común -sobre todo- en invierno, cuando las temperaturas ambientales son bajas. En esos momentos, muchas personas (las más frioleras) perciben la sensación de tener los pies abrigados como un auténtico somnífero. Para otros -en cambio- puede convertirse en una pequeña tortura. Porque las temperaturas altas les crean una sensación de agobio que les impide conciliar el sueño.

Algo aparentemente tan trivial como ponerse calcetines, podría afectar notablemente a nuestra calidad del sueño | Fotografía de archivo

Entonces, si una persona se siente cómoda con ellos, ¿es bueno que utilice calcetines para dormir? La respuesta fácil es que sí. La temperatura corporal es un regulador del sueño natural, como lo es también la melatonina, por ejemplo. Y si hay frío en las zonas distales del cuerpo (las manos y los pies), será más difícil conciliar el sueño.

Ponerse calcetines hará que se retenga más el calor de los pies, actuando como un termorregulador que hará que los vasos sanguíneos se dilaten. Lo que -a su vez- ayudará a liberar calor a través de la piel y a reducir la temperatura corporal, facilitando así el sueño. Además, si ponerse calcetines a la hora de dormir se convierte en costumbre, puede llegar a convertirse en una forma de decirle al cuerpo que “ha llegado el momento de acostarse”.

Para elegir un buen calcetín con el que dormir, tenemos que buscar uno que sea 100% algodón y que no tenga elásticos ni costuras | Fuente: Sézane FOTO: Sézane

Sin embargo, hay que tener algunas cosas presentes. Si ya hemos decidido que vamos a utilizar calcetines para dormir, es importante que estemos atentos a los materiales y al diseño de fabricación del calcetín: lo mejor es que sean de un tejido natural, suave y que no molesten. Lo más recomendable es utilizar aquellos que contengan algodón (si puede ser 100%), ya que es muy importante que los calcetines permitan la transpiración del pie. Y es que, si el calcetín no es transpirable, la temperatura no bajará. Y nos será más difícil conciliar el sueño.

Además, si padecemos problemas de circulación, tendremos que prestar una especial atención a otro asunto. Si el elástico del calcetín nos comprime demasiado el tobillo, impedirá un correcto funcionamiento del flujo sanguíneo. Y esto podría favorecer el retorno venenoso y la sangre tardaría más en llegar desde los pies al corazón. Por eso, lo mejor es escoger -preferiblemente- unos calcetines sin costuras (o con las menores costuras posibles) y sin elásticos. Que además es una opción mucho más cómoda.