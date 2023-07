Añadir este producto durante la cocción del arroz reducirá a la mitad las calorías

Hace unos años, un equipo de expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, diseñaron una guía nutricional para ayudar a personas de todas las edades a comer de forma equilibrada y saludable. La base sobre la que se construyó el llamado “plato de Harvard”, fue una estudiada combinación entre los diferentes grupos nutricionales. Uno de los cuatro elementos básicos de ese ‘plato Harvard’ eran los cereales. Dentro de lo que podemos calificar como cereales, podemos mencionar a la cebada, al trigo, la quinoa o la avena, (…). Sin embargo, ninguno de los cereales es tan importante como el arroz.

Los beneficios del arroz

Tristemente, el arroz suele ser tratado injustamente por aquellos que pretenden cuidar su línea. Entienden que, al ser fundamentalmente carbohidratos, ingerirlo necesariamente les empujará a engordar. Y si bien es cierto que un mayor aporte en carbohidratos implica un mayor aporte en calorías, deberíamos ser cuidadosos antes de rechazar de plano la ingesta de carbohidratos.

Un bol de arroz blanco Pixabay

Al fin y al cabo, son los hidratos de carbono los que abastecen de energía a todos los órganos de nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta nuestros músculos. Y tanto el cerebro como los músculos son muy exigentes en este sentido. Estamos hablando de que -cada hora- nuestro cerebro consume alrededor de 5 gramos de glucosa (que se deriva, a su vez, del consumo de hidratos de carbono).

Sin esa fuente de energía, el cerebro no puede funcionar correctamente. Teniendo en cuenta que cada tazón de arroz tiene 45 gramos de carbohidratos y que, en total, el cerebro consume 120 gramos de glucosa diarios… no parece inteligente prescindir totalmente de los carbohidratos. Además, el arroz también nos aporta fibra, manganeso, selenio, hierro, magnesio, cobre y vitamina B.

O sea, que todos deberíamos incluir una buena proporción de arroz en nuestra dieta, incluso cuando estemos a dieta. Y si lo que nos preocupa es el que el consumo de arroz nos aleje del buscado déficit calórico, siempre podemos utilizar esta técnica para cocinar el arroz que nos permitirá reducirlas hasta en un 50%:

Arroz hervido en un primer plano de tazón negro aislado en blanco | Fuente: Dreamstime Dreamstime

Un método de cocción que reduce las calorías

Un equipo de científicos del College of Chemical Sciences en Colombo, Sri Lanka, descubrió un método de preparación del arroz que permitía aumentar la proporción del conocido como almidón resistente del arroz… en detrimento del digerible o no resistente. La diferencia entre estos dos tipos de almidón, es que el no resistente se metaboliza en azúcares simples y se absorbe en el torrente sanguíneo; mientras que el resistente a las enzimas digestivas no se digiere en el intestino delgado. Lo que significa que aporta menos calorías, mientras que mantienen todas sus propiedades y todos sus aportes nutricionales.

Para conseguirlo, debemos acordarnos, en primer lugar, de lavar siempre el arroz. De esta forma, retiraremos el exceso de almidón de la parte superficial del grano. Además, esto también ayudará a que esté más suelto después de cocinarlo. Para lavarlo, introduciremos el arroz que vayamos a cocer en agua tibia y removeremos los granos con la mano, haciendo movimientos circulares. Al hacer esto, el exceso de almidón hará que el agua se tiña de blanco.

Aunque no es necesario que el agua esté completamente limpia y transparente en el momento de cocinarlo, sí que conviene que la cambiemos un par de veces antes de llevarla al fuego. Eso hará que se pierda la mayor parte del exceso de almidón. Una vez el arroz esté suficientemente limpio, debemos cubrirlo con agua y añadir una cucharada de aceite de coco.

Aceite de coco 100% natural en repostería Mercadona

Aunque los tiempos de cocción pueden variar un poco en función de nuestros gustos particulares, se recomienda cocinar a fuego rápido durante 25 minutos o a fuego lento durante 40 minutos, aproximadamente. Por último, guardaremos el arroz en el frigorífico durante unas 12 horas. Al enfriar el arroz después de cocinarlo y agregar el aceite de coco durante la cocción aumentaremos hasta 10 veces la proporción de almidón resistente a las enzimas digestivas del intestino, lo que reduce el número de calorías que nuestro cuerpo obtiene de la ingesta de arroz.