El riesgo del "efecto gimnasio" si quieres tener hijos: el aviso de los médicos sobre la fertilidad

El efecto gimnasio está llegando a las consultas de fertilidad; especialmente porque los suplementos que muchos hombres toman para mejorar su rendimiento pueden poner en riesgo su capacidad para tener hijos. La tasa de infertilidad crece en todo el mundo y, en España, se ha desplomado un 3,3% en los últimos 20 años. Esto nos ha convertido en el segundo país con la tasa de infertilidad más alta de Europa, según las últimas cifras publicadas por Eurostat.

"La infertilidad es un problema cada vez más preocupante, que afecta a 1 de cada 6 personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En todo el mundo se sabe poco sobre el hecho de que los hombres contribuyen a la mitad de estos casos de infertilidad", afirma el doctor Meurig Gallagher, investigador de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra.

Él es el autor de un nuevo estudio publicado hoy en la revista Reproductive BioMedicine Online, en el que revela que los hombres jóvenes que van al gimnasio desconocen en gran medida los riesgos que su estilo de vida entrañan para su fertilidad. De hecho, solo uno de cada siete hombres que va al gimnasio tiene en cuenta su impacto en la fertilidad.

Cuando se les preguntó sobre su preocupación por la fertilidad, más de la mitad (52%) de los participantes masculinos afirmaron que ya habían pensado antes en eso. Sin embargo, sólo el 14% de los hombres que participaron habían pensado en cómo las rutinas de gimnasio o el uso de suplementos podrían afectar a la fertilidad.

"El principal hallazgo de este estudio es que existe una falta significativa de concienciación sobre la salud reproductiva masculina en la población adulta joven que encuestamos. Mientras que la gente era consciente de los problemas asociados al uso de esteroides anabolizantes, muy pocos entendían que la suplementación con proteínas de gimnasio puede tener efectos negativos", afirma Gallagher.

Los suplementos de gimnasio y la fertilidad

Especialmente, la investigación señala el efecto en la fertilidad de los suplementos proteínicos, que pueden contener altos niveles de estrógenos y son utilizados por el 79% de los varones encuestados. En total, el trabajo contó con una muestra de 152 entusiastas del gimnasio.

"Estar sano y llevar un estilo de vida saludable es algo positivo. En el contexto de la fertilidad masculina, lo que preocupa es el uso creciente de suplementos proteínicos. La principal preocupación son los altos niveles de la hormona femenina estrógeno que proviene tanto de los suplementos de proteína de suero como de soja. Demasiada hormona femenina puede causar problemas con la cantidad y calidad del esperma que un hombre puede producir", relata.

Además, el doctor Gallagher señala que "se ha descubierto que muchos de los suplementos proteínicos que se pueden comprar están contaminados por esteroides anabolizantes, que pueden provocar, entre otras cosas, una reducción del recuento de espermatozoides, el encogimiento de los testículos y disfunción eréctil".

El profesor Jackson Kirkman-Brown, también de la Universidad de Birmingham y coautor del estudio, afirma: "Los hombres sienten verdadera curiosidad por su fertilidad cuando se les pregunta, pero que no piensan en ello por su cuenta. Probablemente, porque socialmente la gente sigue pensando en la fertilidad como un 'asunto de mujeres' y creen (incorrectamente) que la fertilidad de los hombres no cambia a lo largo de su vida".

De hecho, las participantes femeninas eran más conscientes del impacto del estilo de vida en el gimnasio sobre la fertilidad masculina.

"Es importante que la gente no vea esto como una razón para no estar sano o hacer ejercicio, sino que intente informarse sobre cualquier forma de suplementación que tome, ya sean proteínas, vitaminas o cualquier otra cosa. En general, la mayoría de los datos sugieren que es mejor consumir fuentes de proteínas naturales no concentradas, ya que es menos probable que estén contaminadas con contaminantes ambientales. Por ejemplo, si se sigue una dieta rutinaria, el pollo asado sería una buena fuente de proteínas frente a una barrita o batido de proteínas concentradas", concluye.

La buena noticia del estudio es que demuestra que tres cuartas partes de los hombres entrevistados cambiarían el entrenamiento o el uso de suplementos si supieran que tiene efectos a largo plazo en su salud reproductiva.