Estos son los cinco edulcorantes artificiales que recomienda evitar 'la diosa de la glucosa'

Contra todo pronóstico, no necesitamos azúcar para vivir, puesto que nuestro cuerpo no necesita fructosa, solo glucosa y, si no la ingerimos, la puede fabricar en el interior de nuestro cuerpo. Es más, no necesitamos azúcar para tener energía ya que, en realidad, disminuye nuestros niveles de energía. Por lo tanto, como todos los azúcares se comen por placer, independientemente de su origen, lo recomendable es elegir el que más te guste, ya sea miel, azúcar moreno o edulcorantes. Sin embargo, no todos son iguales.

Es de especial relevancia el hecho de destacar que algunos edulcorantes artificiales provocan picos en los niveles de insulina, esto significa que educan a nuestro metabolismo para que almacene grasa y fomentan el aumento de peso. A todo ello hay que sumarle que el sabor de los edulcorantes puede aumentar nuestras ansias de comer dulces, del mismo modo que lo hace el azúcar.

La teoría también sugiere que entonces sería más probable que satisficiéramos esos antojos, porque los edulcorantes tiene menos calorías, así que podríamos que pensar que no pasa nada por comer otra galleta.

¿Qué edulcorantes hay que evitar?

La francesa Jessie Inchauspé, conocida en redes sociales como 'la diosa de la glucosa', trabajó en una startup de análisis genético en Silicon Valley que le hizo darse cuenta del poder de los hábitos alimentarios. En su libro, 'La revolución de la glucosa', la influencer recuerda que "hay algunos edulcorantes que te aconsejaría evitar, porque se sabe que aumentan los niveles de insulina o de glucosa, especialmente cuando se combinan con alimentos. Estos son:

Aspartano

Maltitol (se convierte en glucosa cuando se digiere)

Sucralosa

Xilitol

Acesulfamo de potasio

¿Cuál es el edulcorante más sano?

Los mejores edulcorantes, la bioquímica e investigadora Jessie Inchauspé, que no provocan efectos secundarios en los niveles de glucosa e insulina, son: