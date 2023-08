El hábito diario que podría ser un síntoma "silencioso" del cáncer de próstata

El cáncer es, tristemente, una de las enfermedades más mortales que existen. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 9,5 millones de personas murieron en el año 2020 por esta alteración. Existen varios tipos de cáncer, algunos más frecuentes que otros, como el de mama, el de pulmón o el de piel. Así, uno de los más comunes es el de próstata, y un hábito que hacemos en nuestro día a día podría ser en realidad un síntoma “silencioso”

Las causas exactas varían en función del tipo de cáncer. Pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, y cada uno tiene sus características específicas y formas de tratamiento. En sí, el cáncer se caracteriza por el crecimiento anormal e incontrolado de células en el cuerpo, que se dividen y proliferan de manera descontrolada, formando tumores, que pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no son cancerosos, y generalmente no representan una amenaza para la vida. Estos tumores no se propagan a otras partes del cuerpo, y se pueden extirpar quirúrgicamente. Muy diferente al caso de los tumores malignos, que son cancerosos y tienden a invadir y expandirse por otros tejidos cercanos, lo que dificulta el tratamiento de no tratarse a tiempo.

¿Qué es el cáncer de próstata y cómo detectarlo a tiempo?

La próstata solo la tienen los hombres. Está debajo de la vejiga y es la encargada de producir parte del líquido que compone el semen. Está glándula tiene un tamaño similar al de una nuez y rodea la uretra, y ayuda a proteger y nutrir a los espermatozoides, mejorando su motilidad y aumentando las probabilidades de fertilización durante la reproducción.

Pero cuando las células de la próstata crecen sin control, se desarrolla un cáncer. Aunque los hombres pueden desarrollar otros cambios en la próstata que no tengan relación con el cáncer, es necesario saber cuáles son las señales de alerta que advierten sobre la existencia de esta enfermedad. Si bien es cierto que este tipo de cáncer, en sus etapas tempranas, no suele presentar señales específicas, algunos síntomas pueden estar causados por otras afecciones, la dificultad para empezar a orinar o para vaciar la vejiga por completo, así como la disminución o interrupción del flujo de orina son algunos de los síntomas que pueden avanzar la existencia de un cáncer de próstata. También la aparición de sangre en la orina o el semen, además del dolor o las molestias en el aparato reproductor, pelvis o caderas y la disfunción eréctil.

El síntoma que podría alertar de la aparición de cáncer de próstata

Pero uno de los hábitos más repetidos por los hombres en su día a día (en algunos más que otros) que suele pasar desapercibido, podría ser otro signo de que la persona estaría desarrollando cáncer de próstata, y esto es la necesidad de orinar varias veces. Hay muchas personas -los deportistas sobre todo- que beben una gran cantidad de agua a lo largo del día, lo que les hace ir continuamente al baño. También el frío o los nervios pueden provocar que cada poco tiempo una persona tenga que acudir al baño, entre otras causas.

Por ello, algo que puede parecer normal, en realidad, se podría tratar de una afección que, de pasar desapercibida, tendería a agravarse con el paso del tiempo. Si eres una persona que va con frecuencia al baño a orinar, es recomendable consultarlo con un especialista, ya que cualquier examen de detección puede ser especialmente importante para un diagnóstico precoz.