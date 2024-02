Relacionan un trastorno del ovario muy común con la pérdida de memoria

Una de cada cinco adolescentes padece síndrome del ovario poliquístico, afirma el doctor Alfonso Duque Frischkorn, ginecólogo de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional (Madrid). Según la Organización Mundial de la Salud, este trastorno crónico que afecta a los ovarios se presentan en entre el 8% y el 13% de las mujeres y niñas en edad reproductiva de todo el mundo. Sin embargo, hasta un 70% podría padecerlo sin estar diagnosticado.

El principal problema del síndrome del ovario poliquístico es que no tiene cura, y que los tratamientos están destinados a paliar las manifestaciones de este trastorno endocrino. ¿Su causa? Desconocida. Aunque se sabe que se produce por un aumento inusual en los niveles de unas hormonas llamadas andrógenos.

Es, por lo tanto, crónico. Las mujeres que padecen esta afección son más proclives a tener dificultades para conseguir un embarazo, aunque existen tratamientos que ofrecen posibilidades. Entre los síntomas del síndrome de ovarios poliquísticos, encontramos: la ausencia de regla y alteraciones del ciclo menstrual, crecimientos anormales (quistes) en los ovarios o el exceso de vello corporal.

También se da una obstrucción de poros o acné severo (70% de los casos) y una tendencia a ganar peso. Por si fuera poco, aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes, enfermedades cardíacas o hipertensión. A esta lista se suma ahora un posible nuevo efecto adverso del síndrome de ovario poliquístico. En este caso, en el cerebro.

El nuevo estudio se publica en la prestigiosa revista Neurology, revisada y editada por la Asociación Americana de Neurología. En él, los científicos afirman que el síndrome de ovario poliquístico (SOP) se relaciona con una disfunción cognitiva posterior que incluye la pérdida de memoria.

Su relevancia reside en que "es uno de los pocos estudios que investigan el funcionamiento cognitivo y los resultados cerebrales en esas mujeres en la mediana edad", señala para la CNN la Dra. Pauline Maki, profesora y directora del Programa de Investigación sobre Salud Mental de la Mujer de la Universidad de Illinois Chicago, que no participó en el estudio.

Síndrome del ovario poliquístico y pérdida de memoria

En esta investigación participaron 907 mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, a las que se hizo un seguimiento durante 30 años. Las participantes en el estudio realizaron pruebas de memoria, habilidades verbales, atención y velocidad de procesamiento.

En la prueba de atención, las 66 personas con síndrome de ovario poliquístico obtuvieron una puntuación media un 11% más baja que las que no padecían la enfermedad. Los afectados también obtuvieron puntuaciones más bajas en las pruebas de memoria y capacidad verbal.

"Aunque el SOP se ha relacionado con enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes, que pueden provocar problemas cardiacos, se sabe menos sobre cómo afecta este trastorno a la salud cerebral", afirma en un comunicado de prensa la primera autora del estudio, la Dra. Heather G. Huddleston, directora de la clínica de investigación del SOP de la Universidad de California en San Francisco.

"Nuestros resultados sugieren que las personas con SOP tienen menos memoria y habilidades de pensamiento y cambios cerebrales sutiles en la mediana edad. Esto podría afectar a una persona en muchos niveles, incluyendo la calidad de vida, el éxito profesional y la seguridad financiera", indica.

A través de escáneres cerebrales, los autores también descubrieron otra cosa. Había 25 personas con síndrome del ovario poliquístico que tenían la materia blanca del cerebro en peor estado en comparación con quienes no padecían SOP. Esto puede ser un indicador de envejecimiento cerebral, ya que la sustancia blanca está formada por fibras nerviosas que ayudan a coordinar la comunicación entre las distintas regiones del cerebro.

Una investigación temprana pero preocupante

Los resultados ponen de relieve "posibles vulnerabilidades cognitivas en las mujeres con SOP, aunque es importante saber que se trata de debilidades cognitivas, no de deficiencias", afirma Maki. "En otras palabras, rinden peor que otras mujeres en estas pruebas, pero no están en el rango de las deficiencias".

Los tumores benignos de útero son dolorosos y aparecen cuanto más tiempo se pasa sentada Freepik

Según los expertos, las conclusiones del estudio deben interpretarse con cautela debido a varias limitaciones. En primer lugar, el estudio muestra una relación entre el síndrome de ovario poliquístico y el deterioro cognitivo, pero no prueba que la enfermedad cause deterioro cognitivo. En segundo lugar, lo que constituía un diagnóstico de SOP no era la opinión de un médico, sino los niveles de andrógenos y los recuerdos de las participantes sobre sus síntomas.

"Esencialmente, lo que podríamos estar viendo aquí es lo que ocurre cuando el síndrome de ovario poliquístico no se trata", afirma Mateja Perović, estudiante de doctorado en el departamento de psicología de la Universidad de Toronto, a la CNN. "Es importante que los lectores preocupados tengan esto en cuenta. Si están controlando sus síntomas de SOP, ya están haciendo mucho para proteger su salud cerebral".

Dadas estas limitaciones, se necesita más investigación para confirmar los hallazgos. Pero por ahora, algunos expertos tienen al menos ideas preliminares sobre los posibles procesos que subyacen a la relación entre el SOP y el deterioro cognitivo.

Control del SOP y salud del cerebro

El síndrome de ovario poliquístico no tiene cura, pero como hemos dicho, hay tratamientos y cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a controlar los síntomas. "Todos queremos tener un cerebro sano en la vejez para que sea resistente a enfermedades como el Alzheimer", afirma Maki.

"Así pues, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico deberían mantener la salud de su cerebro controlando la diabetes, haciendo ejercicio, controlando la tensión arterial, manteniendo los niveles de colesterol dentro de los límites saludables y, quizá (si) futuras investigaciones confirman estos hallazgos, manteniendo los niveles de andrógenos dentro de los límites normales a medida que envejecen".

Tratar las alteraciones metabólicas es, en su opinión, la mejor manera de controlar el SOP y prevenir el deterioro cognitivo. Otros tratamientos importantes son mejorar la calidad del sueño y la fuerza muscular, así como hablar con el médico sobre cualquier medicamento o suplemento que pueda ser útil.