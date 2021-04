Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, viernes 30 de abril de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, viernes 30 de abril de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a quemarle entre las manos su plan de desescalada. A cuestas con la campaña electoral de Madrid, donde el PSOE no acaba de encontrar su sitio, las comunidades han puesto pie en pared sin esperar a las urnas y han dinamitado el mensaje oficial de que el 9 de mayo, conforme a lo prometido por Sánchez ya en tiempo electoral madrileño, se levantará definitivamente el estado de alarma.

El 1 de mayo los sindicatos han llamado a tomar las calles «después de la excepcional situación vivida en 2020». Y, en Madrid, donde se espera la manifestación más numerosa, lo harán como si no hubiera pandemia. Sin ningún tipo de limitación.

El juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha archivado la denuncia por delito de odio en los carteles de Vox. La resolución señala que los mensajes sobre los MENAs son el ejercicio de la libertad de expresión de Vox, que concurre a unas elecciones con la difusión de un programa.

Pere Aragonés, el president nonato de la Generalitat de Catalunya, lanzó el domingo un ultimátum a Junts per Catalunya para llegar a un acuerdo de Govern. No lo ha logrado y no parece que los de Junts hayan aceptado su ultimátum. El día 1 de mayo seguiremos sin gobierno y, de momento, sin candidato cuando se entra en la cuenta atrás que finaliza el próximo 26 de mayo. En esta semana, Aragonés, dando una muestra de debilidad, fue a negociar al frente de ERC con Jordi Sánchez a la cárcel de Lledoners. No consta que Oriol Junqueras estuviera presente en el encuentro.

Tomás Antonio Gimeno hacía tiempo que se había separado de Beatriz, la madre de sus hijas Olivia y Anna, (de solo 6 y 1 año de edad) y la relación no era buena. La ex pareja vivía en Santa Cruz de Tenerife y el progenitor recogió el pasado martes a las niñas sobre las 17:00 horas pero, en lugar de devolverlas a las 21:00, antes envió un mensaje a Bea: “No las vas a volver a ver más”. Beatriz decidió entonces denunciar la amenaza ante la Guardia Civil. Desde la Comandancia de Tenerife no aclaran si esta denuncia se puso la noche del día 27 o ya el día 28, cuando ella recibió ese mensaje amenazante. En cualquier caso, en cuanto tuvieron constancia de la denuncia, los investigadores se pusieron enseguida a realizar las primeras comprobaciones y constataron que también había mandado otras mensajes que parecían de despedida a otros miembros de su familia. El evidente anuncio de suicidio unido a que se encontrara acompañado de sus dos hijas menores hicieron saltar todas las alarmas y pronto supieron que había manifestado su intención de irse en una embarcación que tenía amarrada en el puerto deportivo Marina Tenerife, de la capital tinerfeña.

Aunque el foco está puesto en la posible llegada a España de la nueva variante del virus SARS-CoV-2 que devasta India, hay otra cepa que preocupa si cabe más estos días a las autoridades sanitarias de nuestro país: la P.1, más conocida como variante brasileña. Procedente de la región de Manaos, esta variación golpea con fuerza al país suramericano y a otros estados vecinos, y también presenta una alta prevalencia en la región de Umbría, en Italia.

India está atravesando su peor fase de la pandemia de coronavirus. La variante de doble mutación se extiende sin límites por todo el territorio y mantiene al país asiático, con 18,3 millones de contagios, como la segunda nación más afectada solo por detrás de Estados Unidos.

El Parlamento Europeo fijó ayer su posición negociadora para poner en marcha un certificado de vacunación europeo, interoperable en los Veintisiete Estados miembros, que pueda facilitar la movilidad de cara a la temporada turística. Aunque la Comisión Europea ha saludado este paso, lo cierto es que el documento aprobado por la Eurocámara con un amplia mayoría de 540 votos a favor, 119 en contra y 31 abstenciones hace presagiar que las negociaciones con las cancillerías europeas van a ser arduas.

Rocío Flores está devastada y no puede más. Así lo ha confesado públicamente en las últimas semanas tras ser testigo directo de las vivencias que su madre, Rocío Carrasco, ha narrado en la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En la entrevista en directo que protagonizó el pasado miércoles la hija de Rocío Jurado en Telecinco, quiso exculpar a su hija de todo lo que sucedió aquel fatídico 27 de julio de 2012, asegurando, una vez más, que su hija había sido víctima de la manipulación de su padre.

Que el culebrón Carrasco-Flores está dando mucho de que hablar lo evidencian las audiencias de la docuserie “Rocío, contar la verdad para seguir viva” y la cantidad de mensajes a favor y en contra de cada uno de los protagonistas que se redactan a diario en las redes sociales. La última en hacerse oír ha sido Raquel Moreno, hermana de Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores. Aprovechando que Olga se encuentra en Honduras participando en “Supervivientes” y que no puede defenderse de las acusaciones que se han vertido sobre ella en el capítulo 8 de la docueserie, ha sido su hermana la que, en un hilo de Twitter, quiere dejar claro la posición de su familia al respecto de este drama televisado.