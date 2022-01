08:30 h

“Las mascarillas quirúrgicas no son suficiente contra Ómicron”

Varios expertos han avisado de que no todas las mascarillas protegen por igual frente a la variante ómicron del coronavirus. Es el caso del profesor de la Universidad de Colorado (EEUU), José Luis Jiménez que asegura que siempre es preferible llevar una mascarilla que no llevarla, pero que las quirúrgicas “ya no son suficientes” para un virus como el Covid-19, que se transmite por el aire “tan rápido o más rápido que cualquiera conocido por la humanidad”. Por este motivo, recomienda el uso de las FFP2, no sólo por la calidad de protección que tendremos, sino en vistas de que la ventilación es “pobre” en muchas localizaciones, como escuelas, oficinas, tiendas, trenes, etc. También la sanitaria María Gallego Blanco recomienda el uso de FFP2 o FFP3 “a poder ser con ajuste trasnuca” y asegura que con ellas se respira bien al mismo tiempo que tienen un buen ajuste.