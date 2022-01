El Ministerio de Sanidad estudia ya la nueva subvariante de Ómicron, con cinco casos confirmados en Madrid, Cataluña y Baleares y que, por lo que se conoce por ahora, se comporta prácticamente igual que la Ómicron original, variante que sigue representando más del 98 por ciento de los casos reportados.

08:03 El ECDC pide administrar la dosis de refuerzo a los tres meses tras la pauta completa El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha recomendado administrar la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a los tres meses desde la pauta completa de vacunación. "Se debe ofrecer una vacuna de refuerzo al cabo de tres meses a todos los adultos que cumplan los requisitos", explica el ECDC en una nueva Evaluación Rápida de Riesgos publicada este jueves, en la que también instan a "seguir trabajando para aumentar el número de dosis entre los no vacunados". La recomendación del ECDC es diferente a cómo se administra la tercera dosis en España, donde existe un tiempo mínimo de cuatro semanas para recibir esta vacuna de refuerzo. No obstante, la Comisión de Salud Pública recomendó este martes que, idealmente, se ponga a los cinco meses. El ECDC estima que la tasa de administración de la dosis de refuerzo alcanzada a principios de enero, cercana al 50 por ciento, puede reducir los futuros ingresos hospitalarios por ómicron en 500.000/800.000 en toda la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, “al restablecer niveles más altos de protección de la vacuna”.

08:00 h

Hay que reconocer que los conspiranoicos han ido sofisticando sus historias. Hace tiempo que aquello del chip no es canon en su discurso. Al principio de la pandemia, en cambio, se escuchaba bastante de boca de todo aquel que se oponía a las vacunas y desconfiaba de la pandemia. Había todo tipo de combinaciones, gente que creía en el virus, pero no en que su origen fuera natural, personas que creían que todo era una farsa y las ucis estaban llenas de actores e incluso otros que creían en todo lo relacionado con el virus, pero no en el efecto de las vacunas. Llegamos a ver incluso cameos entre conspiranoicos distintos, uniendo la desconfianza COVID con la del 5G y planteando que no estábamos ante un virus, sino ante los efectos de esta nueva tecnología.

07:50 h Australia aprueba dosis de refuerzo contra la Covid-19 a partir de 16 años Las autoridades australianas aprobaron este viernes la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 para la población de 16 y 17 años, en medio de una carrera para inocular el suero de refuerzo a su población y mitigar el impacto de la variante ómicron en la salud y la economía del país. La Administración de Bienes Terapéuticos, el ente regulador de los productos farmacéuticos de Australia, indicó en un comunicado que la aprobación provisional con el fármaco de Pfizer sigue a medidas similares implementadas en Estados Unidos, Israel y Reino Unido. Australia, que ha inoculado al 93 por ciento de su población mayor de 16 años con dos dosis del suero contra la covid-19 y es uno de los países con más altas tasas de vacunación, acelera la administración de la vacuna entre la población de 5 a 12 años, así como la inoculación de las dosis de refuerzo.

07:30 h

La Agencia del Medicamento (EMA) por sus siglas en inglés autorizó ayer Paxlovix, el primer medicamento de ingesta oral para luchar contra el coronavirus y que ha sido desarrollado por Pfizer. El comité farmacológico del organismo comunitario recomienda la ingesta de esta píldora para los adultos que no requieran oxígeno suplementario y que se encuentran en riesgo de que la enfermedad se vuelva grave.