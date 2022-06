Qué cantidad de cerveza y de vino hay que tomar para prevenir la demencia

La mayoría de los estudios científicos sobre el consumo de alcohol concluyen que puede provocar problemas de salud tales como enfermedades cardiacas o hipertensión. Sin embargo, ha quedado demostrado que la ingesta de pequeñas cantidades de cerveza o de vino pueden ser beneficiosas para el organismo siempre y cuando se lleve una dieta saludable y el ejercicio forme parte de la rutina semanal.

Y ¿cuál es un consumo considerado moderado? Pues bien, el CSIC estableció recientemente que “una ingesta aproximada de una cerveza al día para las mujeres (sobre 400 ml) y una o dos para los hombres (aproximadamente 700 ml) podría definirse como un consumo moderado de cerveza, siempre que dicho consumo se distribuya a lo largo de la semana, sin atracones y en el contexto de la hora de las comidas, como es costumbre en los países mediterráneos”.

Uno de los beneficios asociados al consumo moderado de cerveza o vino es la prevención de enfermedades como la demencia y el deterioro cerebral. Así lo determina un estudio del Laboratorio Médico de Londres, que indica que cerveza puede reducir el riesgo de una serie de dolencias, incluida la demencia: “Un consumo moderado de cerveza puede mejorar activamente su salud”, dijo el director del laboratorio, Quinton Fivelman.

“Nuestro análisis de la investigación de realizada en Estados Unidos, Italia y el Reino Unido muestra que el consumo moderado de cerveza está asociado con un aumento en la densidad ósea y beneficios cardiovasculares e inmunológicos”, indicó. Además, añadió, “también está asociado con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes”.

Según Fivelman, la investigación publicada en la revista “Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases” reveló algunos datos interesantes sobre los efectos beneficiosos de un consumo moderado de cerveza: “Quizás lo más interesante es que el consumo moderado de alcohol en adultos sanos y en pacientes cardiovasculares protege contra la ‘mortalidad total’”, dijo. “En otras palabras, el riesgo de muerte por todas las causas se reduce para los bebedores moderados de todo el alcohol (incluida la cerveza) en comparación con los abstemios o los bebedores empedernidos”.

El trabajo concluye que el consumo moderado de cerveza puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares: “Los estudios sugieren que el consumo moderado de cerveza y vino confiere una mayor protección cardiovascular que las bebidas espirituosas”, dijo el Laboratorio Médico de Londres en su comunicado de prensa.

Según los expertos, varios estudios han encontrado vínculos entre la reducción del riesgo de demencia y el consumo moderado de alcohol. Uno de esos estudios de la revista “Age and Aging”, realizado entre 3.000 ciudadanos alemanes mayores de 75 años, encontró que las tasas de demencia se redujeron en un 60 por ciento en las personas que tomaban dos o tres bebidas al día.

Otro estudio realizado en Rotterdam encontró resultados similares en 8,000 personas de 55 años o más: Tanto las personas que bebían demasiado como las que no bebían alcohol tenían un mayor riesgo de demencia. Pero los investigadores advirtieron que esto no significa que todo el mundo pueda beber sin control. De hecho, hicieron hincapié que uno de los factores fundamentales para que la ingesta de alcohol fuera beneficiosa para la salud era precisamente la moderación. “Cada beneficio que he discutido es contrarrestado por demasiado alcohol”, dijo London Medical Laboratories.

De hecho, los científicos agregaron que la Sociedad de enfermos de Alzheimer advierte y desaconseja beber demasiado de manera rutinaria. Beber demasiado alcohol y hacerlo con frecuencia puede desencadenar una “demencia relacionada con el alcohol”.