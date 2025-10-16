Acusan de homicidio a un hombre por el suicidio de su pareja tras sufrir abuso psicológico

Un hombre ha sido acusado de homicidio involuntario en el Reino Unido tras el suicidio de su expareja, quien habría sido víctima de un prolongado abuso psicológico. Daniel Birtwistle, de 39 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Dudley, en Inglaterra, por la muerte de Georgina Ward, una joven de 24 años que fue hallada sin vida en su domicilio el 24 de noviembre de 2020.

La fiscalía británica sostiene que Birtwistle ejerció un comportamiento controlador y coercitivo entre agosto de 2019 y noviembre de 2020, además de haberla agredido físicamente en varias ocasiones durante los meses previos a su fallecimiento. El caso ha sido calificado como un ejemplo extremo de violencia emocional con consecuencias fatales.

El acusado enfrenta un total de 13 cargos relacionados con el abuso de tres mujeres, incluyendo seis cargos adicionales de agresión y uno más por conducta coercitiva. La investigación ha revelado un patrón de maltrato que, según las autoridades, habría contribuido directamente al deterioro emocional de Georgina.