Aemet
De Alice a Wilma: empieza la temporada de borrascas, con 21 nombres ya elegidos
La temporada de borrascas empieza oficialmente hoy
La temporada de borrascas con gran impacto, que comienza oficialmente este lunes, cuenta ya con 21 nombres a la espera, desde Alice a Wilma, para denominar estos fenómenos.
La lista, que sigue el orden alfabético y alterna nombres femeninos y masculinos, ha sido acordada por los servicios meteorológicos del grupo Suroeste europeo, que incluye a los de España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y, como nueva incorporación, Andorra, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Desde este 1 de septiembre se pondrá nombre a aquellas borrascas que puedan causar un gran impacto, con avisos naranjas o rojos en amplias zonas, bien por vientos muy fuertes, bien por lluvias o nevadas junto con avisos amarillos por viento.
Los nombres elegidos para esta temporada empiezan por Alice, Benjamin, Claudia, Davide y Emilia.
Siguen con Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta.
Las siguientes tormentas se llamarán Nils, Oriana, Pedro, Regina y Samuel y cierran la lista de nombres Therese, Vitor y Wilma, detalla la Aemet.
✕
Accede a tu cuenta para comentar