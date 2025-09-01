De Alice a Wilma: empieza la temporada de borrascas, con 21 nombres ya elegidos

La temporada de borrascas con gran impacto, que comienza oficialmente este lunes, cuenta ya con 21 nombres a la espera, desde Alice a Wilma, para denominar estos fenómenos.

La lista, que sigue el orden alfabético y alterna nombres femeninos y masculinos, ha sido acordada por los servicios meteorológicos del grupo Suroeste europeo, que incluye a los de España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y, como nueva incorporación, Andorra, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Desde este 1 de septiembre se pondrá nombre a aquellas borrascas que puedan causar un gran impacto, con avisos naranjas o rojos en amplias zonas, bien por vientos muy fuertes, bien por lluvias o nevadas junto con avisos amarillos por viento.

Los nombres elegidos para esta temporada empiezan por Alice, Benjamin, Claudia, Davide y Emilia.

Siguen con Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta.

Las siguientes tormentas se llamarán Nils, Oriana, Pedro, Regina y Samuel y cierran la lista de nombres Therese, Vitor y Wilma, detalla la Aemet.