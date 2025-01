Un experto revela cuál es la forma de lavar los abrigos de plumas: "jamás debes colgarlo con unas pinzas"

Realizar las tareas del hogar conlleva un largo periodo de tiempo, que normalmente se suele fragmentar en días diferentes para lograr cumplir con todas y no dejarse ninguna en el olvido. Una de las más comunes es limpiar algo en concreto en las casas, como puede ser quitar el polvo de los suelos con algún electrodoméstico o con productos más sencillos que no estén motorizados. Otros son higienizar los cristales con el clásico glassex o quitarle la suciedad a las juntas de las duchas, tarea que puede llegar a ser muy compleja si no se emplean los productos correctos.

Por supuesto, tecnologías como el lavavajillas o la lavadora también son utilizadas para ahorrar tiempo. No obstante, hay quienes prefieren no adquirir estos aparatos porque optan por limpiar los platos y la ropa a mano, algo que midiendo minuciosamente la cantidad que se va utilizar, supondrán un gasto menor de agua. Para limpiar las vajillas, por norma general se suele recurrir a agua caliente con jabón y una esponja para eliminar la suciedad presente en los platos y la cubertería.

Lavar las prendas de ropa a mano correctamente para garantizar su durabilidad

Plumífero largo capucha water and wind protection Zara

Sin embargo, algo diferente ocurre con la ropa, ya que dependiendo del material con el que están elaboradas sus texturas y costuras, se deben lavar de una forma u otra. Es más frecuente encontrar casas que dispongan de lavadoras, ya que el proceso de aseo sin ellas es más longevo que el que se realizaría sin los vajillas o limpiando los cristales, por ejemplo. En caso de utilizar estos aparatos, hay que controlar los botones y la cantidad de productos que se van a echarporque, si se incluyen de forma abusiva, la lavadora puede llegar a expulsar espuma y mojar todo el suelo en el que esté establecida la misma.

Algunas prendas como las camisetas o la ropa interior son más fáciles de sanear, pero existen otros en los que hay que ser más cuidadoso para para garantizar la integridad de la vestimenta. Un claro ejemplo de una que es complicado de limpiar es el abrigo de plumas, una prenda de gran tamaño que alberga en su interior un material aislante de las condiciones climáticas frías. Por ello, el tipo de lavado que se le de puede influir positiva o negativamente en su durabilidad y rendimiento. Para el conocimiento de todos los usuarios en la red, hay un creador de contenido que ha publicado un vídeo en el que indica cuáles son los pasos a seguir para higienizar de forma correcta esta clase de plumíferos.

Este es el consejo para lavar un plumífero, según un experto

Se trata de @testimu10 en TikTok, un experto llamado José que ofrece consejos de todo tipo en lo relativo a ropa masculina, como por ejemplo saber vestir o, como en esta ocasión, lavar prendas. Se trata de una publicación a la que ha titulado de la siguiente manera: '¿Cómo lavar tu abrigo plumífero? Cuidados de los abrigos de pluma, ya sean naturales o sintéticos', por lo que, a continuación, se va a presentar un listado con la metodología que ha brindado a los usuarios este experto en modas para hombre:

Mirar siempre la etiqueta del fabricante : "Aunque el relleno sea similar, la tela del exterior no". Los componentes del abrigo pueden ser muy diferentes ; este primer paso ayudará a saber cómo limpiar cada plumífero.

: "Aunque el relleno sea similar, la tela del exterior no". ; este primer paso ayudará a saber cómo limpiar cada plumífero. Lavarlo del revés con todas las cremalleras y botones abrochados : en este paso habrá que lavarlo con "un detergente suave" y, si se dispone de ello, con uno específico para estas prendas.

: en este paso habrá que lavarlo con para estas prendas. Recurrir a un ciclo suave : esta clase de lavado, que es el mejor para prendas delicadas, debe ser empleada mediante "agua fría, para evitar dañar el relleno de las plumas" . José especifica que lo ideal es hacerlo con una temperatura máxima de 30 grados.

: esta clase de lavado, que es el mejor para prendas delicadas, debe ser empleada mediante . José especifica que lo ideal es hacerlo con una temperatura máxima de 30 grados. Elegir un centrifugado a baja temperatura: debe ser "el más bajo que tenga tu lavadora", para garantizar que el plumífero se mantenga en sus mejores condiciones.

¿Cómo secar el plumífero?

Una vez se ha lavado el abrigo, lo próximo que se deberá hacer es secarlo, proceso que también ha explicado este creador de contenido en otra publicación. Lo primero que habrá que hacer es comprobar si está húmedo y, en caso afirmativo, habrá que exprimirlo con suavidad. Posteriormente habrá que dejarlo secar al aire libre, evitando al máximo posible la luz solar y siempre sin dejarlo colgado, ya que "al colgarlo con las pinzas, se van a apelmazar todas las plumas y se van a quedar en la parte baja", por lo que es mejor extenderlo en una zona plana. De vez en cuando también recomienda ir sacudiendo la prenda "para que las plumas se aireen y no se apelmace". También incluye que es importante dejar que se seque de forma completa para no guardarlo húmedo en el armario, porque podría suponer malos olores.