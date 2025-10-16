Fingió que su hijo tenía cáncer para recaudar dinero y terminó declarada culpable ante un tribunal

Una madre australiana, Michelle Bodzsar, de 45 años, se ha declarado culpable de fingir que su hijo de seis años padecía cáncer con el objetivo de obtener dinero en donaciones para cubrir un supuesto tratamiento médico. La declaración de culpabilidad se produjo el pasado 16 de octubre durante una comparecencia por videoconferencia desde la prisión de mujeres de Adelaida ante el Tribunal de Magistrados de dicha ciudad.

Bodzsar aceptó un acuerdo de conformidad y admitió un cargo por participación en actos que podrían causar daño a su hijo pequeño y diez cargos de engaño, según informaron la Australian Broadcasting Corporation (ABC), 7News Adelaide y Adelaide Now. La mujer fue arrestada en diciembre de 2024 tras descubrirse el engaño, y la Fiscalía decidió retirar los 61 cargos adicionales, entre ellos uno por negligencia criminal, tras su reconocimiento de culpabilidad.

Según datos judiciales citados por los medios locales, Bodzsar afirmó falsamente que su hijo tenía cáncer ocular. Para sostener la historia, le afeitó la cabeza, le vendó y lo colocó en una silla de ruedas, haciéndole creer que recibía radioterapia. Publicó fotografías del menor en redes sociales y pidió ayuda económica, recaudando unos 7.000 dólares entre vecinos y la escuela privada a la que asistía el niño. El engaño tuvo lugar entre mediados de noviembre y el 13 de diciembre de 2024.

Investigación y consecuencias

La policía inició una investigación al detectar inconsistencias en la historia y confirmó que el menor no recibía ningún tratamiento médico. En una declaración pública, las autoridades señalaron que la supuesta enfermedad estaba causando un perjuicio psicológico grave tanto al niño como a su hermano, según recogió News.com.au.

El esposo de la acusada, Ben Miller, fue inicialmente detenido y acusado, pero todos los cargos en su contra fueron retirados a comienzos de este año. Durante la vista judicial, testigos informaron que Bodzsar permaneció impasible hasta después de declararse culpable, momento en que se cubrió el rostro con las manos entre lágrimas, según 7News Adelaide.

La mujer continuará bajo custodia policial hasta su próxima comparecencia ante el tribunal, prevista para finales de noviembre, cuando se celebrará la audiencia previa a la sentencia.