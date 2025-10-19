Viral
Un obispo condenado por vender falsas curas contra el Covid ahora comercializa “aceite protector contra juicios”
Tras ser declarado culpable de fraude por promocionar remedios milagrosos durante la pandemia, el religioso vuelve a generar polémica con un nuevo producto que promete blindar legalmente a sus seguidores
Un obispo británico que fue condenado por fraude tras vender falsas curas contra el Covid-19 ha vuelto a los titulares con una nueva y controvertida oferta: ahora comercializa un supuesto “aceite de protección contra juicios”, que según él, ayuda a los creyentes a evitar problemas legales.
Durante la pandemia, el religioso fue sentenciado por estafar a cientos de personas con un producto milagroso que prometía inmunidad frente al virus. Ahora, lejos de retirarse, ha lanzado este nuevo aceite en redes sociales y plataformas religiosas, asegurando que puede “proteger contra acusaciones injustas, demandas y persecuciones judiciales”.
El producto ha generado indignación entre activistas, abogados y ex seguidores, quienes lo acusan de explotar la fe y el miedo para lucrarse nuevamente. Mientras tanto, el obispo afirma que su aceite está “ungido con poder divino” y que ha ayudado a creyentes a “salir victoriosos en sus batallas legales”.
La historia ha reabierto el debate sobre los límites del marketing religioso y la necesidad de mayor regulación sobre productos milagrosos que se venden bajo el amparo de la fe. ¿Milagro o manipulación? El escándalo está servido.
✕
Accede a tu cuenta para comentar