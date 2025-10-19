Un obispo condenado por vender falsas curas contra el Covid ahora comercializa “aceite protector contra juicios”

Un obispo británico que fue condenado por fraude tras vender falsas curas contra el Covid-19 ha vuelto a los titulares con una nueva y controvertida oferta: ahora comercializa un supuesto “aceite de protección contra juicios”, que según él, ayuda a los creyentes a evitar problemas legales.

Durante la pandemia, el religioso fue sentenciado por estafar a cientos de personas con un producto milagroso que prometía inmunidad frente al virus. Ahora, lejos de retirarse, ha lanzado este nuevo aceite en redes sociales y plataformas religiosas, asegurando que puede “proteger contra acusaciones injustas, demandas y persecuciones judiciales”.

El producto ha generado indignación entre activistas, abogados y ex seguidores, quienes lo acusan de explotar la fe y el miedo para lucrarse nuevamente. Mientras tanto, el obispo afirma que su aceite está “ungido con poder divino” y que ha ayudado a creyentes a “salir victoriosos en sus batallas legales”.

La historia ha reabierto el debate sobre los límites del marketing religioso y la necesidad de mayor regulación sobre productos milagrosos que se venden bajo el amparo de la fe. ¿Milagro o manipulación? El escándalo está servido.