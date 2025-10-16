Una pareja detenida en Alemania por asesinar a su hijo recién nacido con 36 puñaladas

Una joven de 20 años y su prometido de 26 están siendo juzgados en el Tribunal Regional de Darmstadt, en el estado de Hesse, Alemania, por el asesinato de su hija recién nacida. Según la acusación, la pareja habría matado a la bebé con unas tijeras de uñas, tras un parto clandestino ocurrido en el baño de su vivienda en Neu-Isenburg, en diciembre de 2024.

Laura G., la madre, dio a luz sin asistencia médica ni familiar. Afirmó haber ignorado los síntomas del embarazo por miedo y negó haber informado a su pareja, Alessandro F., quien según su testimonio creyó que los dolores eran menstruales. La bebé nació en silencio y, según la fiscalía, fue colocada sobre el suelo frío, donde desarrolló neumonía, antes de recibir 36 puñaladas.

La joven intentó ocultar el parto, limpiando el baño y escondiendo al bebé en una bolsa de plástico. Fue Alessandro quien llamó a emergencias al ver a su pareja sangrando, pero en el hospital ella negó haber dado a luz. El cuerpo del bebé fue hallado más tarde por la madre del acusado.

Ambos enfrentan cargos por asesinato y ocultación del nacimiento. Laura G. expresó arrepentimiento a través de su abogado: “Fue como una película, me quedé inconsciente. Lo siento muchísimo.” Alessandro, por su parte, niega haber participado en el crimen y asegura que su vida quedó destrozada.

El juicio continúa en Darmstadt, Alemania, mientras el caso genera conmoción por la brutalidad de los hechos y la aparente falta de apoyo psicológico y social a la joven madre.