Piden un año de cárcel por publicar en redes una foto íntima de una mujer sin su consentimiento

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita un año de prisión para un hombre acusado de publicar en una red social una fotografía de una mujer desnuda, con la que había mantenido relaciones sexuales días antes.

Según el escrito de conclusiones provisionales presentado ante el órgano judicial competente, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2023, entre las 12:00 y las 12:30 horas.

El acusado, vecino de Oviedo, habría difundido en una red social una imagen íntima de la mujer, que esta le había enviado de forma privada sin autorizar su publicación.

La imagen permaneció visible en la plataforma durante cuatro o cinco días, pese a los múltiples requerimientos de la víctima para que fuera eliminada.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de descubrimiento y revelación de secretos, y además de la pena de prisión, solicita para el acusado una orden de alejamiento respecto a la mujer durante dos años.