Un portero golpea a un aficionado rival y desata una pelea masiva frente a niños en partido amateur en Reino Unido

Lo que parecía una victoria cómoda para el Avro FC, que dominaba el marcador con un 6-0 frente al Kidsgrove Athletic, terminó en un escándalo que ha sacudido el fútbol amateur británico. En el minuto 84, con el equipo visitante reducido a nueve jugadores, estalló una pelea masiva que involucró a jugadores, aficionados y personal técnico.

Videos difundidos en redes sociales muestran empujones, codazos y cervezas volando detrás de la portería, mientras dos individuos iniciaban el altercado. En medio del caos, el portero de Kidsgrove fue captado golpeando a un aficionado en la cara, justo frente a varios niños pequeños que observaban desde la tribuna del Estadio Vestacare.

El árbitro suspendió el partido de forma inmediata, y tanto la Northern Premier League (NPL) como la FA han iniciado investigaciones. El club Avro, cuarto en la clasificación, emitió un comunicado expresando su “horror” ante el comportamiento de los jugadores y seguidores de Kidsgrove, y confirmó su colaboración con las autoridades.

Según Avro, la pelea se desató tras la expulsión de un miembro del cuerpo técnico de Kidsgrove, lo que elevó la tensión en el campo. Por su parte, Kidsgrove también condenó los hechos y aseguró que presentará un informe completo a la NPL y la FA.

Ambos clubes han evitado hacer más comentarios hasta que se conozcan los resultados oficiales. Mientras tanto, el incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en partidos no profesionales y el comportamiento de los jugadores en entornos familiares.