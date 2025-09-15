Acceso

¿Qué significa evitar la mirada durante una conversación según la psicología?

El lenguaje no verbal puede decir mucho más que las palabras. La forma en que miramos -o evitamos mirar- a alguien durante una conversación revela aspectos profundos sobre nuestras emociones y pensamientos

Andrea Arzola Morillo
Creada:
Última actualización:

En una conversación cara a cara,el comportamiento no verbal representa gran parte de la información que transmitimos, incluso más que las palabras mismas. El contacto visual, por ejemplo, es la primera señal de que queremos comunicarnos y captar la atención del otro. Sin embargo, no siempre miramos de la misma manera: la dirección, la intensidad e incluso la duración de la mirada pueden cambiar según lo que sentimos o pensamos.

Cuando la mirada se desvía

De manera inconsciente, nuestro cerebro procesa información, recuerda datos o incluso fabrica mentiras mientras hablamos. Por eso, durante una conversación, el contacto visual directo suele mantenerse entre un 40% y un 60% del tiempo total. El resto del tiempo, desviamos la mirada. Según especialistas en psicología y lenguaje corporal, la dirección en la que miramos puede relacionarse con procesos mentales diferentes, como recordar algo o inventar una respuesta, e incluso depende de si somos diestros o zurdos.

La explicación de una psicóloga

Paula Martínez, licenciada en Psicología con máster en neurociencias cognitivas y conductuales, explica que evitar el contacto visual suele asociarse con sentimientos de amenaza, inseguridad o vergüenza. "En psicología, la mirada esquiva es sinónimo de incomodidad o timidez", afirma.

Otros tipos de mirada y su significado

Además de la mirada esquiva, la psicología ha identificado otras formas de mirar que transmiten información distinta:

  • Mirada intensa y prolongada: suele indicar atención o interés genuino en lo que la otra persona dice o hace. Si es excesiva, puede interpretarse como desafío.
  • Ojos entrecerrados: reflejan una actitud defensiva o la expectativa de un ataque.
  • Parpadeo excesivo: suele asociarse con nerviosismo, incomodidad o ansiedad.
  • Pupilas dilatadas: aparecen cuando algo nos resulta fascinante o atractivo.

