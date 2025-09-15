En la mayoría de los casos, la escuela en los sueños funciona como un espacio simbólico. Representa etapas de aprendizaje, crecimiento y autodescubrimiento. Los especialistas explican que soñar con volver a clases puede reflejar la sensación de que aún queda algo por aprender o que estamos atravesando una etapa de cambios importantes, como un nuevo trabajo, una mudanza o el inicio de una relación que exige madurez emocional.

La psicóloga e investigadora Deirdre Barrett, profesora de Harvard Medical School y experta en el estudio de los sueños, ha señalado en múltiples ocasiones que estos funcionan como un espacio simbólico donde la mente procesa preocupaciones, aprendizajes y transiciones de la vida real. Esto coincide con la interpretación de que soñar con volver a la escuela puede reflejar retos actuales o la necesidad de cerrar asuntos del pasado.

Los significados más frecuentes

Soñar con volver a la escuela siendo adulto: qué dice la psicología sobre este fenómeno Unsplash

Entre las interpretaciones más habituales de este tipo de sueños se encuentran:

Sensación de estar perdidos o en un período de transición.

Necesidad de resolver asuntos pendientes de la adolescencia o juventud.

Inseguridad frente a nuevos desafíos en la vida adulta.

Deseo de reconectar con la propia infancia o revivir experiencias pasadas.

El lado emocional: del recuerdo feliz a la posible pesadilla

Para algunas personas, soñar con la escuela puede llegar a convertirse en una pesadilla, especialmente si hubo experiencias difíciles o traumáticas en esa etapa. En esos casos, el sueño puede traer a la superficie miedos o ansiedades que aún no han sido procesados.

Por otro lado, para muchos es un recuerdo positivo: volver a la escuela en los sueños significa reconectar con amistades, primeras experiencias y con una época en la que la vida parecía más simple y con menos responsabilidades.